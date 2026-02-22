O Flamengo e o Corinthians foram os dois clubes da Série A que mais apareceram no topo do ranking de métricas das redes sociais no mês de fevereiro – garantindo o melhor desempenho em 11 dos 14 recortes analisados. O estudo, conduzido pelo Pesquisa F.C, analisou tanto dados absolutos, como o número total de seguidores, quanto dados relativos, como a qualidade da audiência e a capacidade de "furar a bolha".

continua após a publicidade

O número total de interações (soma de curtidas + comentários) no Instagram é um dos que mais representa a dominância: somados, Corinthians (78.2 milhões) e Flamengo (25 milhões) tiveram um resultado maior (103,2M) do que todos os outros times da Série A (101,4M) somados entre os dias 1º e 16 de fevereiro, período compreendido para a realização da análise.

No número de seguidores, a diferença se justifica: o clube carioca lidera com 25M, enquanto Corinthians é o vice-colocado, com 15.6M. O top 10 é preenchido por Santos (8.1M), Palmeiras (7.5M), São Paulo (7M), Vasco (3.8M), Grêmio (3.6M), Cruzeiro (3.4M), Atlético-MG (3.4M) e Fluminense (2.7M).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O cenário foi diferente na liderança da dupla no volume total de postagens, onde o Timão foi o que mais postou dentre todos os analisados, com 492 publicações, ao passo que o rubro-negro apareceu apenas na 11ª colocação, com 166 posts. A disparidade também ocorreu no quesito da capacidade de "furar a bolha", com o Corinthians tendo uma proporção de 36.17x na divisão entre total de visualização e total de seguidores, enquanto o Flamengo ocupou o 10º lugar, com 8.93x. Destaque para o Remo, que foi o segundo colocado, com 23.08x.

As únicas três métricas nas quais não houve a presença de nenhum dos dois times na liderança foram a de engajamento ativo (comentários / curtidas x 100), onde o Red Bull Bragantino foi o primeiro (7.2%); a qualidade da audiência (interações em reels / visualizações em reels [%]), com protagonismo do Vasco (7.31%); e o engajamento ativo em reels (comentários / likes [apenas vídeos]), onde há nova aparição do Red Bull Bragantino (8.1%). Confira alguns dos gráficos das categorias mencionadas:

continua após a publicidade

Total de interações no ranking de engajamento das redes sociais (Arte: Pesquisa F.C)

Total de seguidores no ranking de engajamento das redes sociais (Arte: Pesquisa F.C)

Engajamento ativo no ranking de engajamento das redes sociais (Arte: Pesquisa F.C)

Qualidade da audiência no ranking de engajamento das redes sociais (Arte: Pesquisa F.C)