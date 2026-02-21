Emprestado pelo Vasco, atacante estreia com assistência no Fortaleza
GB participou da vitória do Leão sobre o Ferroviário
O atacante GB estreou com a camisa do Fortaleza neste sábado (21), diante do Ferroviário, na volta da semifinal do Campeonato Cearense. Emprestado pelo Vasco até o fim de 2026, o jogador iniciou a sua trajetória com uma assistência.
A participação aconteceu nos primeiros minutos do embate. GB ficou com a bola na área e encontrou Lucas Sasha, que girou e bateu para abrir o placar. No 2º tempo, Pochettino aproveitou passe de Sasha e selou o 2 a 0.
GB entrou no time titular substituindo Adam Bareiro, que foi vendido ao Boca Juniors-ARG. A saída representa um desfalque considerável para o Tricolor, já que o paraguaio vinha sendo o artilheiro da equipe.
O jovem de 21 anos tem 1,90m e apresenta a força física entre suas características. Bareiro costumava fazer jogadas de pivô, mas também aplicava dinamismo nas jogadas ao sair da área.
O empréstimo tem uma opção de compra ao fim do vínculo. O outro nome do Leão no setor é Kayke, cedido pelo Botafogo até junho.
Próximo jogo do Fortaleza
O Fortaleza voltará a campo no próximo fim de semana, valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O adversário será o classificado de Ceará x Floresta, que duelam neste domingo (22).
No confronto de ida, o Alvinegro venceu por 3 a 0. Maior vencedor do torneio, o Ceará busca o tricampeonato consecutivo no Estadual.
