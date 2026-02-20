CBF conclui primeiros testes do impedimento semiautomático; veja como foi

Em parceria com a Genius Sports, a CBF concluiu os testes do impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês), utilizado nas principais ligas de futebol do mundo e que será implementado no Brasil. A partida entre Fluminense e Botafogo, pela 3° rodada do Brasileirão, contou com a tecnologia, que confirmou decisões tomadas em campo.

Já aplicada no Maracanã, confira a lista dos estádios que estão na fila e devem receber a tecnologia em breve:

Arena do Grêmio (Grêmio) Allianz Parque (Palmeiras) Maião (Mirassol) Arena Fonte Nova (Bahia) Vila Belmiro (Santos)

Como funciona o impedimento semiautomático?

As imagens do campo serão "gamificadas", avatares que usam as camisas dos times irão aparecer em um programa que, rapidamente, poderá identificar a posição do jogador. O recurso será utilizado, principalmente, para confirmar ou refutar decisões de campo, além de ajudar muito em lances "difíceis".

A imagem a seguir mostra um momento em que o jogador do Fluminense, Renê, aparece adiantado quando comparado com Alex Telles, do Botafogo.

Impedimento semiautomático foi testado em Fluminense x Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/CBF)

Durante a fase de testes, as consultadas às imagens que foram geradas não ficaram disponíveis para o trio de arbitragem.

Confira o que disse Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF:

- O uso da tecnologia é voltado para otimizar a decisão do árbitro em campo, oferecendo ferramentas para que ele tome a melhor decisão. Isto realmente vai tornar muito mais transparente o jogo, expondo para o torcedor, para o dirigente, as decisões com bastante clareza por meio de imagens - disse o presidente.

- Tudo isto é custeado pela CBF no contrato assinado com a Genius - finalizou.

Enquanto os equipamentos estão sendo implementados em outros estádios, o Maracanã continuará contando com a tecnologia.