CBF conclui primeiros testes do impedimento semiautomático; veja como foi
Outros estádios do Brasileirão já estão na fila para receber a tecnologia
- Matéria
- Mais Notícias
Em parceria com a Genius Sports, a CBF concluiu os testes do impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês), utilizado nas principais ligas de futebol do mundo e que será implementado no Brasil. A partida entre Fluminense e Botafogo, pela 3° rodada do Brasileirão, contou com a tecnologia, que confirmou decisões tomadas em campo.
Relacionadas
- Futebol Nacional
CBF cobra Fifa e Uefa por punições em caso de injúria racial contra Vini Jr
Futebol Nacional19/02/2026
- Lance! Biz
CBF fecha acordo para transmissão do Brasileirão Feminino; veja onde assistir
Lance! Biz13/02/2026
- Fora de Campo
Declaração de Abel Ferreira sobre CBF e Globo divide opiniões: ‘Não tem como’
Fora de Campo13/02/2026
➡️Neymar se pronuncia sobre fim de carreira em publicação de jornalista do Lance!
Já aplicada no Maracanã, confira a lista dos estádios que estão na fila e devem receber a tecnologia em breve:
- Arena do Grêmio (Grêmio)
- Allianz Parque (Palmeiras)
- Maião (Mirassol)
- Arena Fonte Nova (Bahia)
- Vila Belmiro (Santos)
Como funciona o impedimento semiautomático?
As imagens do campo serão "gamificadas", avatares que usam as camisas dos times irão aparecer em um programa que, rapidamente, poderá identificar a posição do jogador. O recurso será utilizado, principalmente, para confirmar ou refutar decisões de campo, além de ajudar muito em lances "difíceis".
A imagem a seguir mostra um momento em que o jogador do Fluminense, Renê, aparece adiantado quando comparado com Alex Telles, do Botafogo.
➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Durante a fase de testes, as consultadas às imagens que foram geradas não ficaram disponíveis para o trio de arbitragem.
Confira o que disse Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF:
- O uso da tecnologia é voltado para otimizar a decisão do árbitro em campo, oferecendo ferramentas para que ele tome a melhor decisão. Isto realmente vai tornar muito mais transparente o jogo, expondo para o torcedor, para o dirigente, as decisões com bastante clareza por meio de imagens - disse o presidente.
- Tudo isto é custeado pela CBF no contrato assinado com a Genius - finalizou.
Enquanto os equipamentos estão sendo implementados em outros estádios, o Maracanã continuará contando com a tecnologia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias