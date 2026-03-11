Cruzeirenses provocam Jardim com notas falsas antes de Flamengo x Cruzeiro: 'Mercenário'

Os cruzeirenses irão reencontrar seu ex-treinador na noite desta quarta-feira (11), na partida do Cruzeiro contra o Flamengo, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, os torcedores celestes prepararam provocações a Leonardo Jardim e também desabafaram nos arredores do estádio.

– Parabéns, Leonardo Jardim. Seu valor para nós é o mesmo dessa nota. Vale nada. Homem de duas palavras. Mercenário! – disparou um torcedor à reportagem do Lance!.

– Mercenário! Fizemos essa nota em homenagem a ele. Safado, não tem palavra. Sem vergonha, sem caráter. Tudo a ver com o Leonardo Jardim – disse outro cruzeirense.

Apesar da produção das notas falsas que foram levadas de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, alguns torcedores não conseguiram entrar com elas. Segundo apuração do Lance!, a segurança do Maracanã barrou alguns cruzeirenses que estavam com sacos de notas falsas de entraram no estádio.

Cruzeirenses nos arredores do Maracanã (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Jardim traiu o Cruzeiro?

A provocação celeste vem depois de o treinador cair em contradição e assinar com o Flamengo na última semana meses depois de dizer que, no Brasil, só treinaria a Raposa. Em sua coletiva de apresentação, ele chegou a negar que tenha ocorrido qualquer tipo de traição.

– A relação, o carinho e a amizade que eu tenho com as pessoas, nada mudou. 'Ah, você traiu o Cruzeiro'. É só falar com o dono do Cruzeiro, ele é meu amigo, torcedor do clube e o dono. É só os jornalistas perguntarem a ele se eu traí em alguma situação. Sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele. No Brasil todos dão opinião. O carinho é o mesmo, amizade que tenho com pessoas lá dentro. Muitas mandaram mensagens me felicitando por voltar ao Brasil. Quero jogar a 200% – comentou Jardim.

Entretanto, depois do título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, Pedrinho não demonstrou ter guardado tanto sentimento pelo treinador depois do acerto com o Flamengo.

– O Jardim, ele tinha contrato, todo mundo sabe, desse ano de 2026. E ele falou comigo que não ia ser mais técnico, que ele queria ser gestor e me pediu para tirar a multa do contrato dele. E eu, pelo bom trabalho, eu tirei. E ele chegou e falou: 'Ó, não vou ficar mais, vou embora que eu tenho que ficar dois meses lá para resolver problemas pessoais'. E assim foi – revelou Pedro Lourenço em entrevista à Sportv.

– Eu sempre falo que o futebol eu tenho que fazer curso, porque é difícil para mim, as verdades não duram 24 horas. Então é meio complicado – complementou Pedrinho.

