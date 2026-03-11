Com novidade no ataque, Corinthians está escalado para enfrentar o Coritiba

O Corinthians está escalado para a partida de logo mais contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Diferente do que aconteceu na partida diante do Novorizontino, quando o técnico Dorival Júnior optou por escalar apenas Memphis Depay como atacante, o camisa 10 do Timão ganhou a companhia do atacante Gui Negão no comando ofensivo.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

continua após a publicidade

Gui Negão durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Coritiba

O Corinthians ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas. A equipe soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, desempenho que garante aproveitamento de 58%. No período, o time marcou cinco gols e sofreu três, alcançando saldo positivo de dois. A campanha mantém o clube próximo das primeiras posições da tabela neste início de competição.

O Coritiba, por sua vez, aparece na 12ª colocação depois de quatro partidas disputadas. A equipe paranaense tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas, alcançando aproveitamento de 33%. O ataque marcou cinco gols, enquanto a defesa sofreu seis, resultando em saldo negativo de um neste começo de Brasileirão.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.