Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão
Rubro-Negro recebe o Cabuloso no Maracanã pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cruzeiro nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. O Mais Querido não tem novidades para o confronto, mas segue com dos desfalques.
Consórcio de Flamengo e Fluminense no Maracanã tem mudança na gestão
Fora de Campo
Libertadores 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo
Futebol Nacional
Por onde anda Toró, ex-volante do Flamengo?
Lancepédia
➡️ Flamengo x Cruzeiro: reencontros marcam duelo entre campeões no Maracanã
Assim como na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, Bruno Henrique está fora diante do Cabuloso por conta de uma pubalgia. O atacante está em tratamento com o Departamento Médico rubro-negro.
Além do camisa 27, quem segue fora é o meio-campista Saúl Ñiguez. O espanhol avançou no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo e, nesta semana, iniciou atividades físicas em campo.
No restante, o Flamengo terá força máxima diante do Cruzeiro. A partida no Rio de Janeiro ficará marcada para Leonardo Jardim, Tite e Gerson. Pela primeira vez, os treinadores e o meio-campista reencontrarão seus antigos clubes.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira abaixo a lista de relacionados do Flamengo contra o Cruzeiro
- Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
- Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
- Meio-campistas: Danilo, De Arrascaeta, De la Cruz, Carrascal, Erick, Everton Araujo, Jorginho e Lucas Paquetá.
- Atacantes: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
➡️ Flamengo x Cruzeiro: cruzeirenses preparam provocação para Leonardo Jardim
Confira as informações do jogo Flamengo x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 5ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá (Carrascal), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; Fagner, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Chico da Costa.
➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias