Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cruzeiro nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. O Mais Querido não tem novidades para o confronto, mas segue com dos desfalques.

Assim como na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, Bruno Henrique está fora diante do Cabuloso por conta de uma pubalgia. O atacante está em tratamento com o Departamento Médico rubro-negro.

Além do camisa 27, quem segue fora é o meio-campista Saúl Ñiguez. O espanhol avançou no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo e, nesta semana, iniciou atividades físicas em campo.

No restante, o Flamengo terá força máxima diante do Cruzeiro. A partida no Rio de Janeiro ficará marcada para Leonardo Jardim, Tite e Gerson. Pela primeira vez, os treinadores e o meio-campista reencontrarão seus antigos clubes.

Confira abaixo a lista de relacionados do Flamengo contra o Cruzeiro

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão. Meio-campistas: Danilo, De Arrascaeta, De la Cruz, Carrascal, Erick, Everton Araujo, Jorginho e Lucas Paquetá. Atacantes: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro pela quinta rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

Confira as informações do jogo Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá (Carrascal), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; Fagner, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Chico da Costa.

