Atlético-MG vence o Internacional e conquista primeira vitória no Brasileirão
Cuello marcou para o Galo no primeiro minuto da partida
Nesta quarta-feira (11) o Atlético venceu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro. Cuello marcou no primeiro minuto da partida para o Galo, que conquistou o primeiro triunfo na competição.
Com o resultado, o alvinegro chega a 5 pontos e sobe para a 11° colocação. Já o Colorado segue com os mesmo dois pontos, na 18° posição e sem vencer ainda no Brasileiro.
Como foi o jogo?
O jogo começou intenso e, logo no primeiro minuto, o Atlético abriu o placar. Hulk fez o passe para Cuello, que recebeu pela direita, avançou até a área e finalizou cruzado, sem chances de defesa para Rochet.
Após sofrer o gol, o Internacional passou a dominar a posse de bola e manteve grande volume ofensivo durante toda a primeira etapa. A equipe criou várias oportunidades perigosas diante do gol defendido por Éverson, mas faltou eficiência nas finalizações para chegar ao empate.
O Atlético, por sua vez, apostava em contra-ataques rápidos, porém tinha dificuldades para concluir as jogadas. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Galo chegou a marcar o segundo gol, mas o lance foi anulado por impedimento.
O segundo tempo começou com o mesmo cenário: o Internacional pressionando em busca do empate. A equipe gaúcha seguiu criando boas chances, mas esbarrou nas defesas de Éverson e também na falta de pontaria de seu ataque. O Atlético manteve uma postura mais defensiva, com linhas baixas e organização na defesa, explorando novamente os contra-ataques.
A pressão do Inter continuou até os minutos finais, mas não foi suficiente para alterar o placar. O Atlético segurou a vitória por 1 a 0 e conquistou seu primeiro triunfo na competição.
Próximos jogos de Atlético x Internacional
O Atlético viaja a Salvador para enfrentar o Vitória no próximo sábado (14), às 18h30, no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional recebe o Bahia no Beira-Rio, no domingo (15), às 16h, também pela 6ª rodada da competição.
Ficha do jogo
Atlético-MG 1 x 0 Internacional
5° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Cuello (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Ruan, Vitor Hugo (CAM)
🟥 Cartões vermelhos:
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Ruan (Preciado), Vitor Hugo, Iván Román e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Tomás Pérez), Scarpa (Alan Minda); Hulk, Cassierra (Reinier) e Cuello (Dudu)
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes (Bruno Tabata), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Aguirre, Paulinho (Bruno Henrique), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Vitinho); Alerrandro (Borré) e Carbonero (Kayky)
