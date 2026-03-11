Grêmio x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (12), ainda sob o clima de festa pela conquista do heptacampeonato gaúcho. O Tricolor recebe o Red Bull Bragantino na Arena, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As duas equipes estão coladas na tabela: o time gaúcho soma seis pontos, enquanto os paulistas aparecem logo à frente, com sete. Uma vitória pode colocar qualquer um dos lados no pelotão de frente da competição.

Como chega o Grêmio?

A principal novidade no time de Luís Castro pode ser o retorno de Martin Braithwaite. O atacante dinamarquês está recuperado de lesão no tendão de Aquiles e deve ser relacionado. Por outro lado, o treinador segue sem contar com Villasanti e João Pedro, entregues ao DM, enquanto o volante Arthur ainda é dúvida e passará por testes antes da partida.

Gustavo Martins comemora o gol durante a partida entre Internacional x Gremio, valida pela segunda partida da final do campeonato Gaucho 2026, realizada no estadio Beira-rio, em Porto Alegre no último domingo (08) (Foto: Rodrigo Ziebell/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Como chega o RB Bragantino?

O Massa Bruta teve um longo período de preparação, já que não atua desde o final de fevereiro, mas lida com uma extensa lista de baixas. O técnico terá que montar o quebra-cabeça sem Fabinho e Alix Vinicius (suspensos), além de Sant'Anna, Fabrício e Guzmán Rodríguez (lesionados). Vanderlan, em recuperação de cirurgia, completa a lista de ausências.

✅Ficha do jogo

GRÊMIO x RB BRAGANTINO

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data: quinta-feira, 12 de março de 2026

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🗣️ Arbitragem:

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius

RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho