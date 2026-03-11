Grêmio x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Tricolor Gaúcho busca embalar após título estadual; Massa Bruta quer o G-4.
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (12), ainda sob o clima de festa pela conquista do heptacampeonato gaúcho. O Tricolor recebe o Red Bull Bragantino na Arena, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Relacionadas
- Onde Assistir
Remo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir11/03/2026
- Onde Assistir
Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir11/03/2026
- Onde Assistir
Bahia x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir10/03/2026
Ficha do jogo
As duas equipes estão coladas na tabela: o time gaúcho soma seis pontos, enquanto os paulistas aparecem logo à frente, com sete. Uma vitória pode colocar qualquer um dos lados no pelotão de frente da competição.
🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Como chega o Grêmio?
A principal novidade no time de Luís Castro pode ser o retorno de Martin Braithwaite. O atacante dinamarquês está recuperado de lesão no tendão de Aquiles e deve ser relacionado. Por outro lado, o treinador segue sem contar com Villasanti e João Pedro, entregues ao DM, enquanto o volante Arthur ainda é dúvida e passará por testes antes da partida.
Como chega o RB Bragantino?
O Massa Bruta teve um longo período de preparação, já que não atua desde o final de fevereiro, mas lida com uma extensa lista de baixas. O técnico terá que montar o quebra-cabeça sem Fabinho e Alix Vinicius (suspensos), além de Sant'Anna, Fabrício e Guzmán Rodríguez (lesionados). Vanderlan, em recuperação de cirurgia, completa a lista de ausências.
✅Ficha do jogo
GRÊMIO x RB BRAGANTINO
5ª rodada do Campeonato Brasileiro
📅 Data: quinta-feira, 12 de março de 2026
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere
🗣️ Arbitragem:
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius
RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho
- Matéria
- Mais Notícias