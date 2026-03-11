menu hamburguer
Leonardo Jardim promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Cruzeiro

Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira no Maracanã

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
20:33
HISTÓRICO! 🇧🇷⚪ Brasileiro alcança marca em vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City nesta quarta-feira (11)
imagem cameraLeonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
O técnico Leonardo Jardim, que reencontra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (11), definiu a escalação do Flamengo para o jogo no Maracanã. Para o confronto pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), o técnico português promoveu mudanças em relação à equipe que conquistou o título do Campeonato Carioca diante do Fluminense.

➡️ Flamengo x Cruzeiro: reencontros marcam duelo entre campeões no Maracanã

Foram três alterações no time que iniciou o clássico. Emerson Royal assume o lugar de Guillermo Varela na lateral-direita; Lucas Paquetá ganha vaga de Jorge Carrascal na meia direita; por último, Everton Cebolinha é escolhido na ponta-esquerda, com Samuel Lino indo para o banco de reservas.

Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com diante do Cruzeiro com a seguint eescalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Cebolinha e Pedro.

Leonardo Jardim em sua estreia pelo Flamengo (Foto: Clever Felix/TheNews2)
Leonardo Jardim durante partida do Flamengo (Foto: Clever Felix/TheNews2)

Desfalques no Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

Jardim não contará com dois jogadores para a partida desta quarta. O atacante Bruno Henrique, que ainda se recupera de um quadro de pubalgia, não fica à disposição do treinador. O mesmo acontece com o meia Saúl, que ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.

Reencontros do outro lado

Se por um lado Leonardo Jardim reencontra o Cruzeiro, por outro Tite e Gerson terão, pela frente, a torcida rubro-negra do outro lado desde que saíram do Rubro-Negro. O treinador optou por escalar o meio-campista no time titular.

Confira as informações do jogo Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

