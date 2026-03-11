Leonardo Jardim promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Cruzeiro
Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira no Maracanã
O técnico Leonardo Jardim, que reencontra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (11), definiu a escalação do Flamengo para o jogo no Maracanã. Para o confronto pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), o técnico português promoveu mudanças em relação à equipe que conquistou o título do Campeonato Carioca diante do Fluminense.
Foram três alterações no time que iniciou o clássico. Emerson Royal assume o lugar de Guillermo Varela na lateral-direita; Lucas Paquetá ganha vaga de Jorge Carrascal na meia direita; por último, Everton Cebolinha é escolhido na ponta-esquerda, com Samuel Lino indo para o banco de reservas.
Escalação do Flamengo
O Flamengo entra em campo com diante do Cruzeiro com a seguint eescalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Cebolinha e Pedro.
Desfalques no Flamengo para enfrentar o Cruzeiro
Jardim não contará com dois jogadores para a partida desta quarta. O atacante Bruno Henrique, que ainda se recupera de um quadro de pubalgia, não fica à disposição do treinador. O mesmo acontece com o meia Saúl, que ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.
Reencontros do outro lado
Se por um lado Leonardo Jardim reencontra o Cruzeiro, por outro Tite e Gerson terão, pela frente, a torcida rubro-negra do outro lado desde que saíram do Rubro-Negro. O treinador optou por escalar o meio-campista no time titular.
Confira as informações do jogo Flamengo x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 5ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
