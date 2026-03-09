Gerson comemora título do Cruzeiro: 'Voltar valeu a pena'

O Cruzeiro conquistou, na noite do último domingo (8), o título do Campeonato Mineiro ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão. Após a partida, o volante Gerson deu entrevista ao Lance! e declarou que valeu a pena ter retornado ao Brasil.

– Claro que valeu a pena. Olha essa festa linda que estamos fazendo com a torcida. Valeu muito a pena. Estou muito feliz, mas já concentrando porque amanhã tem treino e quarta-feira tem um jogo muito importante – ressaltou o camisa 11.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, Gerson também destacou a importância do título do Campeonato Mineiro para o restante da temporada celeste.

– Ganhar é muito importante. Quando a gente trabalha bem, uma hora a maré vira. Vínhamos jogando bem, começávamos ganhando e perdíamos. Sabemos que o futebol é dinâmico, uma hora ia virar. Hoje fomos coroados com esse título – comentou.

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria,

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

