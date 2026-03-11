Escalação do Fluminense: Zubeldía estuda time com mudanças e reforços

O Fluminense visita o Remo nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía pode utilizar Castillo, Millán e Alisson pela primeira vez. Todos os recém-contratados tiveram o nome publicado no BID a tempo de estarem aptos para o jogo.

O Fluminense chega embalado no Brasileirão, mesmo após a derrota para o Flamengo na final do Campeonato Carioca. O Tricolor ocupa a sexta posição, com sete pontos conquistados nas primeiras rodadas da competição.

Já o Remo ainda busca a primeira vitória desde o retorno à elite do futebol brasileiro. O Leão soma três pontos na tabela, todos conquistados com empates, e tenta reagir após o vice-campeonato paraense diante do Paysandu. O técnico Léo Condé terá dois desfalques no Remo. O zagueiro Kayky e o volante Freitas, ambos emprestados pelo Fluminense, não poderão atuar por conta de cláusula contratual.

➡️ Jemmes vira pilar no Fluminense e lidera bom momento dos reforços de 2026

Zubeldía com reforços

Após o fim do Carioca, o Fluminense volta o foco 100% para o Brasileirão e para a sequência da temporada. A partir disso, o técnico Luis Zubeldía estuda alterações no time titular, principalmente com os novos reforços. Os nomes devem aparecer nos onze iniciais aos poucos.

Por enquanto, apenas Jemmes se tornou titular absoluto. Atrás do zagueiro, correm atrás de vagas: Arana e Savarino. Os dois iniciavam as partidas do Campeonato Carioca e se credenciam para assumir posto entre os onze iniciais.

Castillo, Millán, e Alisson devem ser inseridos aos poucos. Os dois gringos foram contratados para assumiram a titularidade, enquanto o brasileiro chegou para a vaga de Lima, sendo opção em mais de uma função. A tendência é que Freytes e John Kennedy sigam como titulares inicialmente, mas que Millán e principalmente Castillo se tornem pilares do time no decorrer da temporada.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Acosta; Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

