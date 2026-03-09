Dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho revela bastidores de saída de Jardim

Campeão do Campeonato Mineiro, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, deu detalhes sobre a saída do técnico Leonardo Jardim da equipe. O atual comandante do Flamengo teria dito ao empresário que não queria mais ser treinador de futebol.

– O Jardim, ele tinha contrato, todo mundo sabe, desse ano de 2026. E ele falou comigo que não ia ser mais técnico, que ele queria ser gestor e me pediu para tirar a multa do contrato dele. E eu, pelo bom trabalho, eu tirei. E ele chegou e falou: 'Ó, não vou ficar mais, vou embora que eu tenho que ficar dois meses lá para resolver problemas pessoais'. E assim foi – revelou Pedro Lourenço em entrevista à Sportv.

– Eu sempre falo que o futebol eu tenho que fazer curso, porque é difícil para mim, as verdades não duram 24 horas. Então é meio complicado – complementou Pedrinho.

Pedrinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Na semana passada, em sua apresentação no Flamengo, Leonardo Jardim falou que não houve nenhuma traição e que os jornalistas poderiam até mesmo perguntar à Pedro Lourenço sobre a situação.

– A nossa preocupação no Cruzeiro hoje é com o jogo de domingo. Com todo respeito que temos pelo nosso adversário, estamos concentrados no jogo de domingo. Fazer um grande jogo domingo – disse Pedro Lourenço em entrevista à Rádio Cultura de Lavras.

– A questão do Leonardo Jardim eu não quero comentar, porque é um direito dele. O mundo é livre. O cara vai para onde ele acha que deve ir. É a cabeça dele e não quero interferir nisso – completou Pedrinho.

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria.

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

