Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Internacional em jogo da 5° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira (11) às 19h na Arena MRV.

O Atlético está escalado para enfrentar o Internacional em jogo da 5° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira (11) às 19h na Arena MRV.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como chegam as equipes?

O Atlético chega após perder a final do Mineiro para o Cruzeiro por 1 a 0, e ver a hegemonia de seis anos conquistando o estadual ser interrompida. No Brasileirão, ainda busca conquistar a primeira vitória, são dois empates e duas derrotas. O Galo ocupa a 17° colocação com dois pontos.

O Inter também chega após perder a final do estadual, foi derrotado para o Grêmio na decisão do Gauchão, por 4 a 1 no agregado. No Campeonato Brasileiro, situação parecida com o Galo, ainda não venceu e também tem dois empates e duas derrotas. O colorado ocupa a 18° posição com os mesmos dois pontos.

continua após a publicidade

Confira as informações e as escalações de Atlético x Internacional

Atlético-MG x Internacional

5° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC)

📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Ruan, Vitor Hugo, Iván Román e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo, Scarpa; Hulk, Cassierra e Cuello.

continua após a publicidade

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Aguirre, Paulinho, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Alerrandro e Carbonero.

Camisa Victor Hugo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🍀Aposte na vitória do Atlético-MG na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.