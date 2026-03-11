Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão
Galo está definido em busca da primeira vitória na competição
O Atlético está escalado para enfrentar o Internacional em jogo da 5° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira (11) às 19h na Arena MRV.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega após perder a final do Mineiro para o Cruzeiro por 1 a 0, e ver a hegemonia de seis anos conquistando o estadual ser interrompida. No Brasileirão, ainda busca conquistar a primeira vitória, são dois empates e duas derrotas. O Galo ocupa a 17° colocação com dois pontos.
O Inter também chega após perder a final do estadual, foi derrotado para o Grêmio na decisão do Gauchão, por 4 a 1 no agregado. No Campeonato Brasileiro, situação parecida com o Galo, ainda não venceu e também tem dois empates e duas derrotas. O colorado ocupa a 18° posição com os mesmos dois pontos.
Confira as informações e as escalações de Atlético x Internacional
Atlético-MG x Internacional
5° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC)
📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Ruan, Vitor Hugo, Iván Román e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo, Scarpa; Hulk, Cassierra e Cuello.
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Aguirre, Paulinho, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Alerrandro e Carbonero.
