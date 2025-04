Clubes paulistas não vencem na 1ª rodada do Brasileirão após 13 anos

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 deixou um gosto amargo na boca dos torcedores dos clubes de São Paulo. Essa foi a primeira vez desde 2012 que um clube paulista não venceu na abertura do torneio nacional.

No Brasileirão de 2012, o torneio contava com seis times paulistas: Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta e Portuguesa. Na primeira rodada, foram dois empates e três derrotas.

A Lusa e o Verdão se enfrentaram no estádio do Pacaembu e terminaram empatados por 1 a 1, com gols de Luan para o Palmeiras e Rodriguinho para a Portuguesa. A Ponte Preta recebeu o Atlético Mineiro e perdeu por 1 a 0, gol de Damián Escudero.

Longe da Vila Belmiro, o Santos visitou o Bahia e empatou por 0 a 0. Já o São Paulo foi derrotado por 4 a 2 pelo Botafogo, no Rio de Janeiro, com gols de Herrera (3x) e Vítor Júnior para os cariocas, e Jadson e Luís Fabiano para os paulistas.

Outro clube paulista que perdeu para um time do Rio de Janeiro foi o Corinthians, que foi derrotado por 1 a 0, gol do zagueiro Leandro Euzébio, para o Fluminense, futuro campeão Brasileiro, no estádio do Pacaembu.

Rodada do Brasileirão 2025

São Paulo

O Tricolor recebeu o Sport no estádio do Morumbi e ficou no empate por 0 a 0. Pior do que isso, viu o atacante Jonathan Calleri perder um pênalti. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía.

Luis Zubeldía está pressionado no cargo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mirassol

Estreando no Campeonato Brasileiro, o time do interior paulista não teve vida fácil. Perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, com gols de Dudu e Gabigol. Lucas Ramon descontou. O veterano lateral Reinaldo ainda perdeu um pênalti em defesa de Cássio.

Cássio, goleiro do Cruzeiro, defende pênalti cobrado por Reinaldo, do Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Palmeiras

Pressionado, o Verdão entrou em campo para apagar a má impressão deixada pela derrota para o Corinthians na final do Paulistão. Pouco criativo, o Palmeiras não saiu do 0 a 0 contra o Botafogo.

Santos perdeu para O Vasco no Rio de Janeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Santos

Fazendo sua reestreia na Série A, o Peixe até abriu o placar diante do Vasco em São Januário. No entanto, os comandados de Fábio Carille foram atrás da virada na segunda etapa, venceram por 2 a 1 e "colocaram água no chopp" da equipe de Caixinha.

Bahia e Corinthians empataram em 1 a 1 (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Corinthians

Entre todos os paulistas, o Timão foi quem se saiu melhor com o resultado. Ainda de ressaca pós-título paulista e com time praticamente reserva, o Corinthians perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando o espanhol Héctor Hernández desencantou e ampliou a sequência de jogos sem perder do clube no Brasileirão.

Red Bull Bragantino

Após uma fuga heroica do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Bragantino recebeu o Ceará e acabou ficando atrás no placar por 2 a 0. Na reta final da partida, Eric Ramires conseguiu empatar o duelo, mas o resultado não foi suficiente para afastar críticas da torcida de Bragança Paulista.