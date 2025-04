Com emoção, Bragantino e Ceará empataram em 2 a 2, no final da noite desta segunda-feira (31), no Estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 1ª rodada do Brasileirão. Pedro Raul e Marllon Borges marcaram para o Vozão, enquanto Laquintana diminuiu e Eric Ramires deixou tudo igual para o Massa Bruta, nos acréscimo.

Com o resultado, o Ceará ocupa a sétima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino é o sexto colocado na tabela.

Como foi o jogo entre Bragantino e Ceará?

O Ceará começou a partida dominando o Bragantino e chegou com facilidade ao gol adversário. Logo aos 11 minutos, Dieguinho deu passe certeiro, e Pedro Raul abriu o placar. Em seguida, Marllon ampliou após cobrança de escanteio de Lucas Mugni.

Mesmo atrás no placar, o Bragantino não se abateu e correu atrás do resultado. Aos 45, Juninho Capixaba lançou a bola na área, Eduardo Sasha cabeceou e Laquintana aproveitou a sobra para diminuir.

No segundo tempo, o Bragantino foi para o tudo ou nada e se lançou ao ataque. Já o Ceará tentava segurar o resultado como podia. Aos 47, Eric Ramires apareceu como elemento surpresa na entrada da área e marcou o gol de empate.

O que vem pela frente?

Agora, o Bragantino viaja até o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Fluminense, às 16h de domingo (6), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. Já o Ceará recebe o Grêmio no Castelão, às 18h30 de sábado (5).

