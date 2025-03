Neymar vê futuro de dupla do Corinthians na Seleção Brasileira: ‘São craques’

O atacante Neymar não poupou elogios ao goleiro Hugo Souza e ao lateral Matheuzinho, ambos do Corinthians, pelos respectivos momentos em suas carreiras. Os jogadores foram os destaques da equipe nas duas finais do Campeonato Paulista deste ano.

Em entrevista ao Charla Podcast, o camisa 10 do Santos apostou na possibilidade de ambos serem convocados para a Seleção Brasileira.

- Já falei isso para ele (Hugo Souza), foi depois de Santos e Corinthians, a gente conversou, falei para ele, eu acho que ele tem que continuar se dedicando, trabalhando e treinando porque a oportunidade uma hora vai chegar, e aí vai depender dele, dele agarrar ou não. Eu já falei para esse (Matheuzinho) também. Falei para os dois, são dois bons jogadores, que eu acho que uma hora vão ter a oportunidade, entendeu? Pelo que eles estão fazendo dentro de campo, creio que uma hora vai chegar. E aí basta você estar preparado ou não. Depende deles, porque craque eles são - disse Neymar.

No jogo da volta, realizado na Neo Química Arena, Hugo Souza foi o grande herói ao defender um pênalti cobrado por Raphael Veiga. O goleiro chegou ao Corinthians no ano passado e conquistou rapidamente o carinho dos torcedores.

Já Matheuzinho, contratado também no ano passado, disputou 14 partidas neste ano e se destacou especialmente pelo poder de decisão na defesa.

Hugo Souza defendeu um pênalti decisivo na final contra o Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Sem Hugo Souza e Matheuzinho, preservados, o Timão vem de empate em 1 a 1 diante do Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada do Brasileirão, o Corinthians faz sua primeira partida diante de sua torcida. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

Antes, no entanto, as atenções se voltam para a disputa da Copa Sul-Americana. Pelo Grupo C, o time paulista recebe o Huracán-ARG, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em casa.