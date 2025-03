O São Paulo empatou sem gols com o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro, em partida disputada neste sábado (29), no Morumbis. O jogo marcou o retorno do Tricolor aos gramados após quase 20 dias sem atuar.

A partida ficou marcada por um pênalti desperdiçado por Calleri logo nos primeiros minutos e por críticas da torcida. Durante e após o confronto, o time foi alvo de vaias no estádio.

Como foi o jogo?

O jogo começou agitado. Com um minuto de jogo, Luciano foi derrubado na área por Du Queiroz, do Sport, e a arbitragem marcou a penalidade para o São Paulo. Calleri ficou responsável pela cobrança, mas o argentino pegou mal na bola e isolou longe.

Calleri isolou a bola em pênalti do São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Nos minutos iniciais, boa parte do jogo se concentrava na área do Sport. O time nordestino trocava passes entre a defesa, enquanto o Tricolor tentava infiltrar.

O Sport, por sua vez, levou perigo aos 35 minutos. Sérgio Oliveira finalizou de fora da área, e o rebote caiu nos pés de Hereda, que chutou forte. Rafael, bem posicionado, fez grande defesa e salvou o Tricolor. O Leão tinha dificuldades para avançar, enquanto o São Paulo dominava a posse de bola, mas encontrava problemas para acelerar o jogo e pouco criou. Com isso, o primeiro tempo terminou sem gols.

O São Paulo foi para o vestiário sob vaias da torcida. No segundo tempo, porém, a equipe voltou com mais intensidade. Igor Vinícius e Luiz Gustavo desperdiçaram duas boas chances por volta dos dez minutos. Aos 18, Caíque França apareceu bem e salvou o Sport após um cabeceio perigoso de Calleri.

Zubeldía promoveu novas mudanças na equipe, buscando uma postura mais ofensiva com as entradas de jogadores como André Silva e Lucas Ferreira. O Sport pouco ameaçava, mas o São Paulo seguia desperdiçando as chances criadas, esbarrando na falta de pontaria e precisão nas finalizações.

Perto do fim da partida, o Tricolor tentou imprimir máxima intensidade, mas seguiu esbarrando nos mesmos erros de fundamento. Quase ao apagar das luzes, o jogo ficou paralisado por alguns minutos após Igor Cariús cair no gramado e precisar de ambulância. O confronto entre São Paulo e Sport terminou sem gols.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a jogar na quarta-feira, dia 2 de abril, contra o Talleres. O jogo é válido pela primeira rodada da Copa Libertadores e acontece na Argentina. Enquanto isso, o Sport joga no mesmo dia, contra o Retrô, pela final do Campeonato Pernambucano.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: 29 de março de 2025, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

🥅 Gol:

🟨 Cartões amarelos: Lucas Lima (Sport)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferreira); Igor Vinicius, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio (Matheus Alves) e Wendell (Enzo Diaz); Luciano (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva).

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz (Fabricio), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Barletta); Lenny Lobato (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️VAR: Daniel Nobre Bins (RS)