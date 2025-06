Novamente, Pavón recebeu vaias em jogo na Arena do Grêmio. Além dos jogadores do Corinthians, o ponta argentino precisou superar a pressão da torcida gremista na partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite de quinta-feira (12).

As primeiras vaias aconteceram logo quando Pavón foi chamado por Mano Menezes para substituir Cristian Olivera, que saiu de campo lesionado, aos 41 minutos do primeiro tempo. O treinador também tinha Amuzu como alternativa no banco de reservas. Na entrevista coletiva após o jogo, ele explicou que a opção pelo argentino foi tática.

— Amuzu é um jogador que consegue entregar durante 30 minutos a intensidade que precisa na função. Ainda temos que avançar com ele para que ele possa fazer as duas questões, que é voltar, acompanhar o lateral, Matheuzinho é um lateral que apoia muito, sempre esteve aí. Gostaria eu que fosse só ser ofensivo, mas não dá. Temos que tomar a bola deles, eles têm bastante posse. Pavón entrou porque consegue fazer essas duas questões melhor — justificou Mano.

Mano contesta vaias a Pavón: 'importante estarmos juntos'

Não faltou vontade para Pavón. Tanto pela esquerda, quanto pela direita — após a entrada de Amuzu —, o argentino ganhou a maioria dos duelos (cinco de oito) e tentou sete cruzamentos (dois certos). Porém, perdeu a posse da bola 14 vezes. Em cada uma delas, no mínimo um burburinho vinha das arquibancadas da Arena do Grêmio.

— Nós não estamos aqui para dizer que o torcedor não tenha direito de fazer o que quer. Mas acho importante estarmos juntos nos momentos difíceis para poder estarmos juntos nos momentos bons. Não acho que Pavón tenha feito uma atuação que merece vaias na noite de hoje. Errou um lance, meio lance, mas todo mundo erra. Sei que pode estar aí o acumulo de algumas coisas, um pouquinho para trás. Mas nós aceitamos qualquer crítica, qualquer vaia depois do jogo. Durante, acho importante a gente passar apoio para nossos jogadores — defendeu Mano.

