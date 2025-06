Leonardo Jardim avisa que Cruzeiro será pontual na próxima janela

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, antes de entrar de férias, após o empate por 0 a 0 com o Vitória, quinta-feira (12), em Salvador, comentou sobre a atuação na equipe na próxima janela de transferências, que será aberta em 10 de julho, dias antes da retomada do Campeonato Brasileiro. A Raposa, na 13ª rodada, enfrentará o Grêmio, no Mineirão, em 12 ou 13 de julho – a CBF ainda vai detalhar as próximas rodadas da competição.

Para Leonardo Jardim, o Cruzeiro não precisa de altos investimentos para qualificar o grupo de jogadores para o segundo semestre nem vai repetir erros do passado, quando contratou muitos reforços:

- Esse plantel conseguiu um primeiro semestre muito positivo. Hoje em dia, não é fácil trazer jogadores de qualidade melhor do que a nossa para o Cruzeiro. Com certeza que estamos a ver jogadores para algumas posições que possamos precisar de algum equilíbrio. Graças a Deus, não tivemos lesões graves, mas também temos que ter um ou outro jogador para equilibrar o plantel. Mas a base do grupo de jogadores está aqui. Estou satisfeito – afirmou o técnico.

Leonardo Jardim destaca qualidades de novo gerente de Scouting e Mercado do Cruzeiro

Para ter uma atuação certeira na próxima janela de transferências, que se encerrará em 2 de setembro, o Cruzeiro agora conta com o gerente de scouting, Joaquim Pinto, recém-contratado. O técnico Leonardo Jardim falou sobre a chegada do conterrâneo:

- O scouting é uma situação em que estávamos a trabalhar. Estávamos à procura de um chefe para trabalhar com os outros profissionais que estavam na Toca. Tínhamos alguns nomes e acabamos por decidir pelo Joaquim. Acho que o clube está bem servido de um profissional sério e com alguma história, que não aparece de paraquedas – comentou Leonardo Jardim.

Joaquim Pinto é o novo gerente de Scouting do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O português Joaquim Pinto, de 43 anos, é o novo gerente de Scouting e Mercado do Cruzeiro. De 2009 a 2024, o profissional ocupou diferentes funções no Benfica e, por último, era responsável pela observação de talentos na América do Sul, com foco em Brasil e Argentina. Joaquim Pinto também tem passagem recente pelo Spartak Moscou, da Rússia.