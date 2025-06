O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG), responsável pela partida entre Fortaleza e Santos, realizada nesta quinta-feira (12) pelo Campeonato Brasileiro, registrou em súmula que o terceiro gol santista foi contra do goleiro João Ricardo, e não do meia Benjamín Rollheiser. A partida terminou 3 a 2 para o Peixe.

O lance ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo. Após erro na saída de bola do volante Zé Welison, Gabriel Bontempo acionou Rollheiser, que limpou a marcação e finalizou no canto. A bola tocou na trave antes de entrar, com desvio em João Ricardo.

O gol foi bastante comemorado pelos torcedores do Santos, já que garantiu a vitória e tirou o time da zona de rebaixamento. Rollheiser, inclusive, vive grande fase e tem sido o principal destaque da equipe nas últimas partidas.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Santos brincou com o apelido “Ben10” do argentino, que foi eleito o craque do jogo.

Carreira de Rollheiser

Nascido em Coronel Suárez, na Argentina, uma província próxima à capital Buenos Aires, o argentino foi revelado pelo River Plate, onde atuou profissionalmente pela primeira vez em 2019. Depois, foi para o Estudiantes de La Plata e viveu grande fase na equipe antes de sair para a Europa.

Pelo time de La Plata, foram 57 jogos disputados, 12 gols marcados e sete assistências. Contratado pelo Benfica em janeiro de 2024, Rollheiser teve pouco espaço na equipe portuguesa. Jogou 27 partidas e marcou apenas dois gols, além de uma assistência.

Desse total, 18 jogos foram na atual temporada. No entanto, suas oportunidades como titular vieram apenas na Taça de Portugal, sendo reserva nas demais competições.