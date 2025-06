Veja o que o árbitro relatou sobre a expulsão de Eduardo, do Cruzeiro

O empate entre Vitória e Cruzeiro por 0 a 0 na quinta-feira (12), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, ficou marcado pelo lance em que o lateral Jamerson, do clube baiano, sofreu fratura do tornozelo direito, com rompimento dos ligamentos, depois de falta cometida pelo meia celeste Eduardo, aos 44 minutos do primeiro tempo.

O árbitro Alex Gomes Stefano, no primeiro momento, mostrou cartão amarelo para Eduardo, mas, ao ver a gravidade da contusão de Jamerson, expulsou o jogador do Cruzeiro. Veja o que o árbitro relatou na súmula do jogo sobre o lance:

Súmula de Vitória x Cruzeiro, com relato da expulsão de Eduardo (Reprodução: site CBF)

Eduardo cometeu a falta na lateral esquerda do ataque do Vitória, dando um carrinho em Jamerson, que ficou com o pé direito travado no campo encharcado do Barradão. De imediato, os jogadores perceberam a gravidade da lesão e chamaram atendimento médico. Jamerson deixou o estádio de ambulância e foi operado ainda na noite de quinta-feira (12), no Hospital São Rafael, próximo ao Barradão.

Ainda no estádio, Eduardo fez uma videochamada com Jamerson, pedindo desculpas, se solidarizando com o companheiro de profissão e oferecendo ajuda para o que o lateral precisar durante o período de recuperação. Outros jogadores do Cruzeiro também se manifestaram sobre a contusão de Jamerson.

- Vou mandar também um grande abraço para o jogador que infelizmente se machucou. Mandar um abraço grande e muita energia boa – disse o zagueiro Villalba.

O volante Walace, que estava no banco de reservas do Cruzeiro, também se aproximou de Jamerson ainda no gramado. Os dois cresceram juntos num bairro de Salvador.

Para técnico do Cruzeiro, expulsão de Eduardo foi injusta

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, também mandou mensagem para Jamerson:

- Mando minha solidariedade ao rapaz pela lesão que teve – afirmou o treinador, que, no entanto, considerou injusta a expulsão de Eduardo. Para Leonardo Jardim, foi um “acidente de trabalho” e o campo encharcado foi o que provocou a fratura do jogador do Vitória:

- O vermelho foi mal aplicado na minha visão. O Eduardo vai no lance para cortar a bola e chega atrasado. Amarelo justificado. Mas ele toca com o joelho na perna do outro, um acidente de trabalho. O árbitro marcou muito bem, mas depois veio a lesão e ele deu um cartão vermelho. Futebol não pode ser assim, não é ver que houve lesão e dar cartão vermelho. A ação é que tem que ser castigada. E ação foi somente para cartão amarelo – disse Leonardo Jardim.