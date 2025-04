Possível contratação de Jorge Jesus pela Seleção Brasileira pode beneficiar ex-Santos

A Seleção Brasileira demitiu o técnico Dorival Júnior e agora busca um substituto para continuar com o sonho de se classificar para a próxima Copa do Mundo. De olho nessa escolha da CBF, o atacante Marcos Leonardo, ex-Santos, acompanha de perto a situação.

Um dos nomes cogitados para assumir o comando da equipe brasileira é o português Jorge Jesus, ex-Flamengo e atual técnico do Al-Hilal, clube onde Marcos Leonardo atua e vem se destacando desde o início da temporada.

Nesta temporada, Marcos Leonardo disputou 36 partidas, marcou 25 gols e deu duas assistências. O camisa 11 conquistou a confiança de Jorge Jesus, assumiu a titularidade e pode ser beneficiado com a chegada do português à Seleção Brasileira, já que acompanha de perto a evolução do atacante.

Em entrevista recente ao "GE", Marcos Leonardo não escondeu o desejo de ser convocado para a Seleção Brasileira.

- Todo jogador tem o sonho de representar a seleção brasileira. Representei a de base. Sempre tive o sonho de representar a profissional. Estou trabalhando para isso, dando o meu melhor dentro de campo, jogando, fazendo gol. Uma hora essa oportunidade vai chegar na porta - disse.

Se for convocado, Marcos Leonardo retornará à Seleção, desta vez pela equipe principal. Nas categorias de base, passou pela Seleção Sub-20, onde disputou oito partidas e marcou 11 gols. Pelo Mundial da categoria, anotou cinco gols em cinco partidas.

Marcos Leonardo foi revelado pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Marcos Leonardo no Santos

O jogador foi considerado uma das grandes revelações do Santos nos últimos anos. Com a camisa santista, disputou 168 partidas, marcou 54 gols e deu nove assistências. Após o Santos, Marcos Leonardo foi vendido ao Benfica em janeiro deste ano por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,33 milhões, conforme a cotação da época). Pelo clube português, disputou 24 jogos, marcou oito gols e deu uma assistência.