Ricardo Lucas Figueredo Monte Raso, conhecido como Dodô, é o mais novo integrante da Equipe de Esportes da Rádio Transamérica. O ex-jogador de futebol inicia seus trabalhos como comentarista esportivo da emissora nesta terça-feira, 01, das 17 às 19h, no Papo de Craque 2ª Edição, ao lado de Ivan Drago e com a apresentação de Thomaz Rafael.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dodô, conhecido como o "Artilheiro dos Gols Bonitos", se destacou nos campos pela técnica apurada e precisão nas finalizações. Seus gols, muitas vezes considerados de rara beleza, ficaram marcados na memória dos torcedores pela habilidade e criatividade com que os anotava.

Na carreira, o ex-jogador passou por São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Ulsan, na Coreia, e Oita Trinita, no Japão.

continua após a publicidade

“Eu não poderia estar mais feliz com a chegada do Dodô, um dos grandes atacantes que eu já vi atuar, o 'Artilheiro dos Gols bonitos'”', que além de tudo é um amigo muito querido. O Dodô que ganhou notoriedade nos clubes em que jogou exatamente por seu talento com a bola nos pés, agora também demonstra toda a sua qualidade como comentarista de futebol e vai, certamente, brilhar e trazer todo o seu conhecimento para a programação esportiva da Transamérica”, conclui Éder Luiz, Diretor Esportivo da Rádio.

O programa Papo de Craque aborda os principais assuntos em pauta no dia a dia dos grandes clubes de São Paulo em duas edições. Das 12h às 14h (Papo de Craque 1ª Edição) e das 17 às 19h (Papo de Craque 2ª Edição).

continua após a publicidade

Dodô também atua como comentarista na Record (Foto: Reprodução/ Instagram)

Carreira de Dodô como comentarista

O ex-jogador iniciou sua carreira como comentarista pela TV Record em 2023, na cobertura do Campeonato Paulista. Em seguida, assinou contrato com a Globo e participou de programas esportivos no SporTV, canal fechado da emissora.

No final do ano passado, com a chegada do Campeonato Brasileiro na TV Record, Dodô acertou seu retorno à emissora paulista.