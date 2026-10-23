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Chapecoense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Tricolor acumula desfalques para duelo no Sul pelo Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 19:30
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Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Fluminense
Onde assistir ao vivo à partida entre Chapecoense e Fluminense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte: Lance!)

Chapecoense e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão exclusiva do streaming Amazon Prime Video. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

O Lance! também acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Chapecoense-escudo-onde-assistir
CHA
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Brasileirão
32ª rodada
Data e Hora
Sábado, 24 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
Local
Arena Condá, Chapecó (SC)
Árbitro
Anderson Daronco
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas
Var
Vinícius Furlan
Onde assistir

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Mandante do duelo, a Chape ainda sustenta chances matemáticas de escapar do rebaixamento, embora a missão seja extremamente remota. Do outro lado, o Tricolor, após a eliminação nas semifinais da Libertadores diante do Palmeiras, foca suas forças na consolidação dentro do G-5 para carimbar o passaporte para a próxima edição da competição das Américas.

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O time catarinense amarga um jejum de cinco partidas sem vitória, vindo de tropeços em sequência contra Botafogo, Athletico-PR e Vitória. Já o clube das Laranjeiras, que vinha em viés de alta no certame nacional, acabou superado em seus dois compromissos mais recentes, diante de Santos e Flamengo.

Para assegurar os três pontos longe de seus domínios, o comandante Marcão precisará superar desfalques de peso. Nesta sexta-feira (23), o Departamento Médico confirmou contusões do zagueiro Millán e do volante Martinelli. Além da dupla, o meia-atacante Savarino cumpre suspensão automática, enquanto o zagueiro Thiago Silva deve ser poupado devido ao gramado sintético do estádio.

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Marcão orienta jogadores durante Palmeiras x Fluminense
Marcão tenta manter confiança do Fluminense após eliminação na Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Mais detalhes de Chapecoense x Fluminense

  • 🏆 Brasileirão - 32ª rodada
  • 📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • 👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video
  • 🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco
  • 🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas
  • 📺 VAR: Vinícius Furlan

Prováveis escalações:

🟢⚪ Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo (Bolasie) e Garcez.

🔴🟢 Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Kevin Serna e Hulk.

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