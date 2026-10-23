Martinelli passará por artroscopia e não joga mais por Fluminense e Seleção em 2026
Volante de 25 anos corrigirá lesão no menisco lateral do joelho esquerdo
O volante Martinelli, de 25 anos, passará por uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco lateral, cujo prazo de recuperação previsto é de seis semanas. Assim, o meio-campista perderá o restante da temporada de 2026 do Fluminense e não poderá ser convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa.
— Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo! — informou o clube.
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O meio-campista havia torcido o joelho no confronto de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, e não conseguiu se recuperar a tempo de jogar o duelo de volta.
Apesar de eliminado da competição continental, o Fluminense tem compromissos importantes na reta final do Brasileirão. A sete rodadas do desfecho, o Tricolor ainda não tem vaga garantida na próxima edição da Libertadores. Quinto colocado, o clube briga diretamente com Athletico-PR, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia para terminar no G-5.
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Últimos jogos do Fluminense em 2026:
- 24/10: Chapecoense x Fluminense - 32ª rodada do Brasileirão
- 28/10: Fluminense x Internacional - 33ª rodada do Brasileirão
- 06/11: Vitória x Fluminense - 34ª rodada do Brasileirão
- 18/11: São Paulo x Fluminense - 35ª rodada do Brasileirão
- 22/11: Fluminense x Mirassol - 36ª rodada do Brasileirão
- 29/11: Fluminense x Cruzeiro - 37ª rodada do Brasileirão
- 02/12: Bragantino x Fluminense - 38ª rodada do Brasileirão
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