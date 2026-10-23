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Martinelli passará por artroscopia e não joga mais por Fluminense e Seleção em 2026

Volante de 25 anos corrigirá lesão no menisco lateral do joelho esquerdo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 13:35
Atualizado há 24 minutos
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Martinelli se lamenta durante jogo entre Fluminense e Flamengo
Martinelli não joga mais pelo Fluminense em 2026 e perderá disputa por vaga na Libertadores (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)

O volante Martinelli, de 25 anos, passará por uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco lateral, cujo prazo de recuperação previsto é de seis semanas. Assim, o meio-campista perderá o restante da temporada de 2026 do Fluminense e não poderá ser convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa.

— Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo! — informou o clube.

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Martinelli durante treino da Seleção Brasileira, em Brisbane
Martinelli teve bom momento reconhecido por Ancelotti com convocação para os últimos amistosos da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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O meio-campista havia torcido o joelho no confronto de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, e não conseguiu se recuperar a tempo de jogar o duelo de volta.

Apesar de eliminado da competição continental, o Fluminense tem compromissos importantes na reta final do Brasileirão. A sete rodadas do desfecho, o Tricolor ainda não tem vaga garantida na próxima edição da Libertadores. Quinto colocado, o clube briga diretamente com Athletico-PR, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia para terminar no G-5.

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Últimos jogos do Fluminense em 2026:

  1. 24/10: Chapecoense x Fluminense - 32ª rodada do Brasileirão
  2. 28/10: Fluminense x Internacional - 33ª rodada do Brasileirão
  3. 06/11: Vitória x Fluminense - 34ª rodada do Brasileirão
  4. 18/11: São Paulo x Fluminense - 35ª rodada do Brasileirão
  5. 22/11: Fluminense x Mirassol - 36ª rodada do Brasileirão
  6. 29/11: Fluminense x Cruzeiro - 37ª rodada do Brasileirão
  7. 02/12: Bragantino x Fluminense - 38ª rodada do Brasileirão
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