O volante Martinelli, de 25 anos, passará por uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco lateral, cujo prazo de recuperação previsto é de seis semanas. Assim, o meio-campista perderá o restante da temporada de 2026 do Fluminense e não poderá ser convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa.

— Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo! — informou o clube.

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Martinelli teve bom momento reconhecido por Ancelotti com convocação para os últimos amistosos da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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O meio-campista havia torcido o joelho no confronto de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, e não conseguiu se recuperar a tempo de jogar o duelo de volta.

Apesar de eliminado da competição continental, o Fluminense tem compromissos importantes na reta final do Brasileirão. A sete rodadas do desfecho, o Tricolor ainda não tem vaga garantida na próxima edição da Libertadores. Quinto colocado, o clube briga diretamente com Athletico-PR, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia para terminar no G-5.

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