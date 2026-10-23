Millán sofre lesão muscular na coxa e é mais um desfalque no Fluminense
Com problema no adutor, colombiano para por até seis semanas
No mesmo dia em que confirmou o desfalque de Martinelli até o fim da temporada, o Fluminense anunciou que o zagueiro Millán foi diagnosticado com lesão muscular no adutor da coxa direita e ficará fora de combate de quatro a seis semanas.
— O zagueiro Julián Millán teve detectada uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita. Sua recuperação está estimada em quatro a seis semanas. Boa recuperação, Guerreiro! — informou o clube.
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O colombiano pediu para ser substituído aos 28 minutos do primeiro tempo do confronto com o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. Durante uma saída de bola, o defensor caiu com a mão na coxa após embate físico com o adversário em tentativa de passe.
Millán se firmou como titular da zaga tricolor ao lado de Thiago Silva desde que Marcão assumiu a equipe. Sem o jogador, o técnico tem Ignácio, Igor Rabello e Freytes como opções no setor. Neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), o Fluminense enfrenta a Chapecoense na Arena Condá pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Apesar de eliminado da Libertadores, o Tricolor tem compromissos importantes na reta final do Brasileirão. A sete rodadas do desfecho, o clube das Laranjeiras ainda não tem vaga garantida na próxima edição do torneio continental. Quinto colocado, o Flu briga diretamente com Athletico-PR, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia para terminar no G-5.
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Últimos jogos do Fluminense em 2026:
- 24/10: Chapecoense x Fluminense - 32ª rodada do Brasileirão
- 28/10: Fluminense x Internacional - 33ª rodada do Brasileirão
- 06/11: Vitória x Fluminense - 34ª rodada do Brasileirão
- 18/11: São Paulo x Fluminense - 35ª rodada do Brasileirão
- 22/11: Fluminense x Mirassol - 36ª rodada do Brasileirão
- 29/11: Fluminense x Cruzeiro - 37ª rodada do Brasileirão
- 02/12: Bragantino x Fluminense - 38ª rodada do Brasileirão
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