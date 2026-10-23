No mesmo dia em que confirmou o desfalque de Martinelli até o fim da temporada, o Fluminense anunciou que o zagueiro Millán foi diagnosticado com lesão muscular no adutor da coxa direita e ficará fora de combate de quatro a seis semanas.

— O zagueiro Julián Millán teve detectada uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita. Sua recuperação está estimada em quatro a seis semanas. Boa recuperação, Guerreiro! — informou o clube.

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O colombiano pediu para ser substituído aos 28 minutos do primeiro tempo do confronto com o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. Durante uma saída de bola, o defensor caiu com a mão na coxa após embate físico com o adversário em tentativa de passe.

Millán se firmou como titular da zaga tricolor ao lado de Thiago Silva desde que Marcão assumiu a equipe. Sem o jogador, o técnico tem Ignácio, Igor Rabello e Freytes como opções no setor. Neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), o Fluminense enfrenta a Chapecoense na Arena Condá pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Apesar de eliminado da Libertadores, o Tricolor tem compromissos importantes na reta final do Brasileirão. A sete rodadas do desfecho, o clube das Laranjeiras ainda não tem vaga garantida na próxima edição do torneio continental. Quinto colocado, o Flu briga diretamente com Athletico-PR, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia para terminar no G-5.

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