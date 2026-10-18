Brasileirão: veja os resultados deste domingo, pela 31ª rodada

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro teve mudanças importantes na classificação neste domingo (18). O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, e retomou a liderança após o Palmeiras assumir a ponta no sábado. Já o Cruzeiro derrotou o Grêmio por 4 a 2, em Porto Alegre, com três gols de Kaio Jorge, e chegou ao G4. Nos outros jogos do dia, o Santos venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã, enquanto Remo e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1, no Mangueirão.

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Flamengo vence o Bahia e volta à liderança

O Flamengo fez 3 a 0 sobre o Bahia, em Salvador, e recuperou a primeira colocação do Brasileirão. Jorginho, Plata e Lucas Paquetá marcaram os gols da equipe rubro-negra na Arena Fonte Nova.

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O resultado colocou novamente o time carioca na liderança da competição, depois de o Palmeiras ultrapassá-lo no sábado. A disputa pela ponta segue como um dos destaques da reta final do campeonato.

Paquetá em Bahia x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Santos vira sobre o Fluminense no Maracanã

O Santos venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Castillo abriu o placar para o Tricolor logo aos quatro minutos do primeiro tempo, mas Gabriel Barbosa e Philippe Coutinho marcaram para os visitantes e garantiram a vitória santista.

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O confronto também teve Neymar como protagonista na etapa final. O atacante participou das ações ofensivas do Santos, mas desperdiçou duas oportunidades claras de gol.

Cruzeiro bate o Grêmio com três gols de Kaio Jorge

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 4 a 2, em Porto Alegre, e chegou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge foi o destaque da partida ao marcar três vezes, enquanto João Marcelo completou o placar da equipe mineira.

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Pelo lado gremista, Pavón e Carlos Vinícius balançaram as redes. Apesar de jogar em casa, o Grêmio não conseguiu evitar a derrota diante da equipe celeste, que conquistou três pontos importantes na disputa pelas primeiras posições.

Kaio Jorge comemora terceiro gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Remo e Bragantino ficam no empate

No Mangueirão, em Belém, Remo e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1. Lucas Barbosa abriu o placar para o Massa Bruta no primeiro tempo, e Jajá deixou tudo igual na etapa final.

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O ponto conquistado teve impacto limitado para o Remo, que segue na penúltima posição e continua na zona de rebaixamento. O Bragantino, por sua vez, chegou aos 41 pontos e permaneceu na décima colocação.

Corinthians e Vitória fecham a rodada

A programação da 31ª rodada continua nesta segunda-feira (19), com o confronto entre Corinthians e Vitória, às 20h. A partida encerra a sequência de jogos iniciada no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.