Maior artilheiro de Cruzeiro x Bragantino revela bastidores da única vitória do Massa Bruta no Mineirão
Alberto Félix atuou por Cruzeiro e Red Bul Bragantino
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Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, a Raposa defende um longo tabu que dura mais de 30 anos.
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A única vez em que o Bragantino venceu o Cruzeiro no Mineirão foi em 6 de março de 1991, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Pintado, Mazinho e Alberto Félix marcaram os gols do 3 a 1 do então alvinegro.
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meio-campista daquela equipe do Massa Bruta, Alberto Félix revelou detalhes daquela partida no Mineirão.
– Sobre esse jogo em que vencemos o Cruzeiro no Mineirão, estavam as duas últimas equipes invictas no Campeonato. Conseguimos vencer por 3 a 0. Meu gol foi de pênalti. Saímos vencendo no primeiro tempo, no segundo só administramos. Nos tornamos o último invicto. Chegamos à final, disputamos contra o São Paulo – relembrou o ex-jogador e atualmente técnico.
Confira retrospecto de Cruzeiro x Red Bull Bratangino em Minas Gerais
- Cruzeiro 1×3 Bragantino – 6/3/1991 – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 3×0 Bragantino – 16/2/1992 – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 1×0 Bragantino – 13/6/1992 – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 1×0 Bragantino – 31/10/1993 – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 1×1 Bragantino – 6/11/1994 – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 4×0 Bragantino – 20/10/1996 – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 0x0 Bragantino – 3/9/2023 – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 2×1 Bragantino – 21/9/2025 – Campeonato Brasileiro
Trajetória de Alberto Félix pelo Bragantino
Nascido em 31 de outubro de 1966, em Santa Rita, na Paraíba, Alberto Carlos Félix da Silva se mudou cedo para o Rio de Janeiro, onde se formou como atleta no Fluminense. No Tricolor, o meio-campista técnico, como o próprio comentou em entrevista ao Lance!, ficou entre 1983 e 1988.
Posteriormente, ele se transferiu para o Ituano, equipe na qual se destacou, sendo artilheiro do Paulistão em 1990. Em sua carreira, acumulou passagens por gigantes como Internacional e Cruzeiro, mas marcou seu nome na história do Bragantino.
– O Bragantino tinha uma equipe muito forte. Jogadores que em sua maioria não chegaram com nenhum prestígio, de serem conhecidos, ou consagrados. Foi devido às ótimas campanhas no Campeonato Brasileiro que todos os jogadores cresceram na profissão. Na época, fomos em seis jogadores para a Seleção Brasileira. Lembro dessa equipe com saudades. Mas era uma equipe muito coletiva, não tinha vaidade, todos se ajudavam. Por isso conquistamos tantas vitórias – relembra Alberto Félix.
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