Cruzeiro tem quatro jogadores pendurados para jogo contra o Bragantino

Apesar de não ter nenhum jogador suspenso, o Cruzeiro terá que lidar com quatro jogadores pendurados na partida contra o Bragantino. As equipes se enfrentam no domingo (12), às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na defesa, o zagueiro Fabrício Bruno entrará em campo em alerta. O zagueiro recebeu cartões contra Coritiba e Flamengo. Mais à frente, Lucas Silva foi amarelado contra o Athetico-PR e o Botafogo.

Ainda no meio de campo, Gerson e Matheus Pereira também estão pendurados. O camisa 11 foi advertido nas partidas frente ao Mirassol e o Vasco, enquanto o 10 foi amarelado contra Santos e Vitória. Nesta temporada, Matheus Pereira já foi suspenso. Vale ressaltar que os quatro atletas jogaram contra o São Paulo pendurados e passaram ilesos.

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Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino

O Cruzeiro abriu no dia 2 a venda dos ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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Para a partida contra o Massa Bruta, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 220. As vendas foram abertas às 15h de quinta-feira (2), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

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Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

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