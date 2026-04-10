Em alta no Cruzeiro, Marília voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira em meio a um dos melhores momentos de sua carreira. A atacante, segunda jogadora com mais partidas pelo clube mineiro, chega à Fifa Series valorizando a fase atual e a oportunidade de voltar a vestir a camisa da Amarelinha.

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— Estou muito feliz por estar de volta e vestir essa camisa. É muito especial. Estou em um momento bom e espero poder contribuir com o Brasil — afirmou.

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Com 106 jogos pelo Cruzeiro, Marília construiu uma relação sólida com o clube e com a torcida, sendo peça importante na equipe. A atacante destacou o orgulho de defender o Cabuloso e a identificação criada ao longo das temporadas.

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— Me sinto muito feliz por estar representando essa camisa. Sei o quanto é importante para a torcida ver que a atleta entende o que é vestir a camisa do Cruzeiro — disse.

Vivendo boa fase, a jogadora agora busca aproveitar a nova oportunidade na Seleção para ampliar seu espaço no grupo comandado por Arthur Elias. A estreia do Brasil na FIFA Series será neste sábado, contra a Coreia do Sul, na Arena Pantanal, em Cuiabá, com sequência diante de Zâmbia e Canadá.

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— A expectativa é muito boa. Espero poder contribuir com a equipe e ajudar nesses três jogos — completou a jogadora da Seleção.

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