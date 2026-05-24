Vasco joga mal, perde para o Bragantino em São Januário e cola no Z4
Torcida no estádio reagiu com vaias, xingamentos e objetos arremessados no gramado
A derrota do Vasco para o Bragantino, por 3 a 0, neste domingo (24), em São Januário, liga um grande sinal de alerta para a equipe de Renato Gaúcho, não só pela derrota, que aproximou a equipe da zona de rebaixamento, como também pela péssima atuação jogando diante do seu torcedor. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Rodriguinho, Pitta e Fernando. Eduardo Sasha ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 87', evitando que a derrota vascaína ganhasse a alcunha de goleada.
Com o resultado, o Vasco cai para a 16ª posição e cola na zona de rebaixamento, com 20 pontos. Já o Bragantino salta para a 5ª colocação, com seis pontos a mais.
1° tempo: Bragantino domina e Vasco pouco cria
O Vasco teve muita dificuldade em todos os setores no primeiro tempo e esbarrou nas próprias limitações técnicas. Fisicamente abaixo, a equipe carioca viu o Bragantino dominar o jogo. A partir dos 40 minutos, as investidas do Red Bull cresceram, empilhando boas chances que, quase sempre, pararam nas mãos de Léo Jardim. Mas, aos 46, veio a finalização precisa de Rodriguinho para abrir o placar. O meia conduziu a bola do meio do campo até a grande área, onde encontrou confiança, encheu o pé e acertou um chutaço no lado esquerdo do goleiro Cruz-Maltino. Perdendo por 1 a 0, a equipe de Renato Gaúcho saiu vaiada para o vestiário, com destaque para o lateral-esquerdo Lucas Piton, que recebeu um uníssono xingamento da torcida.
2° tempo: Vasco até assusta, mas Bragantino amplia e confirma vitória
O segundo tempo começou com um volume de jogo ainda maior para o Bragantino, que chegou a acertar uma bola na trave aos 5 minutos, novamente com Rodriguinho. Poucos minutos depois, o Vasco teve a chance de empatar, mas Spinelli finalizou para fora, como já havia feito no 1° tempo. O domínio do Bragantino se manteve, justificando o segundo gol, aos 15 minutos. Isidro Pitta recebeu na pequena área e chapou para o fundo das redes. Após sofrer o segundo gol, o Vasco parecia querer reagir. Teve duas chances claras na pequena área, com Spinelli e Brenner, mas ambos os atacantes desperdiçaram as finalizações. O Bragantino fez o terceiro com Fernando, aproveitando falha grosseira de Saldivia em recuo para o goleiro. Nos minutos finais, o Bragantino recebeu um pênalti a seu favor, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança.
Próximos jogos
O Vasco volta a campo na quarta-feira (27), contra o Barracas Central, em São Januário, em partida decisiva pela Sul-Americana, às 19h. O Massa Bruta volta a jogar no mesmo dia, contra o Carabobo, às 21h30, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, também pela Sula.
Visão do Lance!
Ficou abaixo 📉
É difícil eleger um "pior em campo" do Vasco em uma partida em que todos os setores jogaram muito mal. A defesa não conseguiu se impor e, pouco combativa, perdeu praticamente todas as disputas com o adversário. O meio-campo, extremamente apagado, não conseguiu criar ou dar andamento às jogadas com as atuações ruins de Thiago Mendes e Rojas. No ataque, a chance de empatar o jogo parou na ineficiência dos atacantes (Spinelli, Adson, Brenner e Andrés Gómez) para mudar o destino do jogo.
Não vou ver isso sozinho 😱
Assim não, jogador! Eduardo Sasha teve a chance de transformar a vitória em goleada, mas isolou a cobrança. Este foi o terceiro pênalti seguido desperdiçado pelo atacante. Veja:
✅ Ficha técnica - Vasco x Bragantino
Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário - Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Rodriguinho (45+1'/1°T); Isidro Pitta (15/2°T); Fernando (32/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS) | Rodriguinho, Henry Mosquera, Juninho Capixaba (BRA)
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; João Vitor Fonseca (Hugo Moura), Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas (Brenner); Adson, Andrés Gómez (David) e Spinelli.
RB BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini)
Tiago Volpi, Agustín Sant'Anna, Alix, Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Ramires, Gabriel Girotto, Herrera, Rodriguinho, Henry Mosquera, Isidro Pitta.
