Cruzeiro x Bragantino: conheça o maior artilheiro do confronto

O Cruzeiro tenta uma virada de chave na noite deste domingo (12), contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília). Para o duelo, a equipe mineira conta com o trunfo de ter larga vantagem no retrospecto contra o Massa Bruta.

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Na artilharia do confronto, de certa forma o equilíbrio também reina. O atleta que mais balançou as redes no jogo foi Alberto Félix, que atuou dos dois lados e marcou em três confrontos diferentes. Um deles, inclusive, na única vitória dos paulistas no Mineirão.

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Conheça a trajetória de Alberto Félix

Nascido em 31 de outubro de 1966, em Santa Rita, na Paraíba, Alberto Carlos Félix da Silva se mudou cedo para o Rio de Janeiro, onde se formou como atleta no Fluminense. No Tricolor, o meio-campista técnico, como o próprio comentou em entrevista ao Lance!, ficou entre 1983 e 1988.

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Posteriormente, ele se transferiu para o Ituano, equipe na qual se destacou, sendo artilheiro do Paulistão em 1990. Em sua carreira, acumulou passagens por gigantes como Internacional e Cruzeiro, mas marcou seu nome na história do Bragantino.

– O Bragantino tinha uma equipe muito forte. Jogadores que em sua maioria não chegaram com nenhum prestígio, de serem conhecidos, ou consagrados. Foi devido às ótimas campanhas no Campeonato Brasileiro que todos os jogadores cresceram na profissão. Na época, fomos em seis jogadores para a Seleção Brasileira. Lembro dessa equipe com saudades. Mas era uma equipe muito coletiva, não tinha vaidade, todos se ajudavam. Por isso conquistamos tantas vitórias – relembra Alberto Félix.

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Bragantino (Foto: Arquivo Pessoal)

– O momento do Bragantino hoje é bem diferente da nossa época. Em termos de estrutura principalmente, hoje é uma potência em termos de estrutura. É uma das maiores potências do Brasil hoje com a chegada da Red Bull. Mas em termos de resultados, dificilmente terá os resultados que nós tivemos no passado porquê é uma outra realidade. Mesmo com essa estrutura, condição financeira, vai conseguir montar um time como o da nossa geração - ressalta o treinador.

Alberto Félix no Cruzeiro

Pedido por Enio Andrade, Alberto Félix conseguiu se transferir para o Cruzeiro em 1995. Na época, a Raposa conseguiu negociar a contratação do meia que quase vestiu o verde e branco do Palmeiras.

– A minha ida para o Cruzeiro é um exemplo de indicação de treinador. Foi um pedido do Enio Andrade. Na época existia passe preso, então o clube para exercer a contratação tinha que comprar. Foi uma negociação difícil. O Bragantino já havia dificultado minha saída em outras ocasiões. Cheguei a ser contratado pelo Palmeiras, mas não deu certo. Mas em 1995 me transferi para o Cruzeiro. Tive a chance de jogar com grandes jogadores, Dida, Paulo Roberto, Beletti, Marcelo Ramos, Serginho. Fizemos em 1995 uma grande campanha no Brasileirão – disse o ex-atleta ao Lance!.

Pelo Cruzeiro, Alberto Félix chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, caindo para o Botafogo. Porém, ele levantou o troféu da Copa Ouro, que contou com um duelo curioso contra o São Paulo.

– Tenho grandes recordações de minha passagem pelo Cruzeiro. Não foi um período longo, mas conseguimos chegar às quartas de final da Copa dos Campeões. Fomos campeões da Copa Ouro em final contra o São Paulo. Nessa disputa, primeiro jogo foi no Mineirão, saímos perdendo por 1 a 0 e tivemos ainda no primeiro tempo dois jogadores expulsos. Com dois jogadores a menos, no segundo tempo, tivemos uma estratégia para expulsar alguns jogadores e ficar com o número inferior ao mínimo. Jogamos 15 minutos e ficamos com o número reduzido, o árbitro teve que interromper a partida e terminou 1 a 0. No Pacaembu, vencemos por 1 a 0, e fomos campeões nos pênaltis – relembra o técnico que explicou o porque de sua passagem ter sido tão breve.

Cruzeiro (Foto: Arquivo Pessoal)

– Minha saída foi por opção, uma proposta do Guarani. Eles jogavam a primeira divisão. Talvez não tenha sido a melhor escolha. Fui por ter um contrato melhor. Mas em termos de plano de carreira não foi uma boa ideia. Não tínhamos empresários como hoje, a decisão era nossa e eu fiz essa escolha. Podia ter permanecido mais tempo no Cruzeiro, estavam sempre disputando os principais campeonatos e chegando às decisões – disse.

Histórico de Alberto Félix em Cruzeiro x Bragantino

Cruzeiro 1 x 3 Bragantino - 1 gol pelo Massa Bruta - 6 de março de 1991 Cruzeiro 1 x 1 Bragantino - 1 gol pelo Massa Bruta - 6 de novembro de 1994 Bragantino 2 x 1 Cruzeiro - 1 gol pelo Cruzeiro - 3 de setembro de 1995

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