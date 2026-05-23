Vasco x RB Bragantino: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruz-Maltino enfrenta o Massa Bruta neste domingo (24), às 20h30, em São Januário

Dia 23/05/2026
09:00
Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30, em São Januário (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraVasco enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30, em São Januário (Foto: Arte Lance!)
O Vasco recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chegam Vasco x RB Bragantino?

O Vasco chega pressionado para a partida após duas derrotas consecutivas, para o Olimpia, pela Copa Sul-Americana, e para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino iniciará a rodada com apenas dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e vê o confronto em São Januário como fundamental para se afastar das últimas posições da tabela.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho seguirá com desfalques importantes. Nas lateral, Paulo Henrique permanece fora por conta de uma lesão no tornozelo. Já na defesa, Cuesta cumprirá suspensão automática após a expulsão na derrota para o Internacional.

Renato Gaúcho em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Do outro lado, o Red Bull Bragantino também terá problemas para escalar a equipe. O zagueiro Pedro Henrique está suspenso e desfalca o time paulista. Além dele, o departamento médico segue cheio, com Davi Gomes, Fabrício, Ryan, Matheus Fernandes, Eduardo e Fabinho ainda indisponíveis.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X RB BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli

Provável escalação do RB Bragantino

Tiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

