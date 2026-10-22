Botafogo acerta com primeiro nome para 2027; conheça Peralta, joia uruguaia

O Botafogo assinou pré-contrato com a joia uruguaia Mateo Peralta, de 20 anos, jogador do Danubio, e conta com a liberação do clube uruguaio na negociação para receber o meio-campista em janeiro de 2027, ainda que seu vínculo só se encerre em março. Visto como grande promessa do futebol sul-americano, Peralta chega cercado de expectativas pelo que pode entregar tecnicamente.

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Mateo Peralta acumula passagens pelas seleções de base do Uruguai e foi disputado por outros clubes no meio do ano. Pelo Danubio, até então, foram 10 gols e quatro assistências em 95 jogos desde sua chegada da base do Nacional, em 2023.

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No início do segundo semestre, o camisa 10 do Danubio esteve entre os destaques do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). Ele ocupou a sétima colocação na lista dos melhores meias da categoria sub-21 do continente.

Botafogo abre o leque

Peralta pode atuar como segundo volante, na fase de organização, ou mais à frente, como um "camisa 10". O Botafogo vê o jovem despontando mais como um "oito", setor ocupado atualmente por Danilo. Apesar disso, seja nas funções do meia da Seleção ou de Álvaro Montoro, a diretoria não planeja se desfazer de peças para encaixar o uruguaio no sistema.

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O jovem vinha sendo monitorado pelo departamento de análise de mercado do Glorioso, liderado por Brunno Noce, e tratado como grande oportunidade de mercado dentro dos padrões financeiros da SAF. Em campo, a análise projeta um nome de referência técnica.

Mateo Peralta, de 20 anos, é promessa uruguaia do Danubio (Foto: Divulgação/Danubio)

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O projeto é a longo prazo, com a promessa do futebol do continente. O contrato será de quatro temporadas para trabalhar o jogador dentro do período de adaptação, lapidação, destaque e projeção ao exterior. Internamente, o clube entende que é preciso mudar a rota para não repetir casos como o de Santi Rodríguez, o qual, segundo a análise, o contexto de constantes mudanças no comando técnico o prejudicou quanto ao desempenho.

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Essa é a primeira contratação do Glorioso para a próxima temporada, e a diretoria segue atrás de nomes livres no mercado para assinatura livre em janeiro. A tendência é que, confirmada a permanência na Série A, a GDA Luma, futura investidora da SAF, aumente o investimento para um elenco mais robusto e competitivo.