Próximo do Botafogo, Davide Ancelloti defende estilo de jogo ‘mais vertical e atrevido’

As negociações entre Davide Ancelotti e o Botafogo continuam a se desenrolar nos bastidores, o clube carioca está mais próximo de contratar seu novo treinador. O nome que está sendo cogitado é o do filho de uma das maiores lendas do futebol mundial: Carlo Ancelotti. Com apenas 35 anos, Davide atualmente atua como auxiliar técnico da Seleção Brasileira e pode estar prestes a enfrentar seu maior desafio até agora: liderar um time de forma independente.

Em uma entrevista ao jornal espanhol Marca, Davide expressou seu desejo de seguir seu próprio caminho como treinador e falou abertamente sobre suas escolhas recentes na carreira, o que aprendeu com seu pai, seu envolvimento com o Brasil e os próximos passos que pretende dar.

Carreira como treinador

Davide Ancelotti parece decidido a construir sua própria identidade no futebol. Quando questionado sobre o tipo de treinador que pretende ser, ele aponta para um estilo mais direto, vertical, sem abdicar da complexidade e da adaptação que o futebol moderno exige.

- Prefiro um estilo de futebol um pouco mais vertical, mais ousado. Mas o importante é que meus jogadores saibam fazer tudo em um nível muito alto - disse Davide.

O filho de Carlo Ancelotti não esconde seus planos. Em vários trechos da entrevista, ele deixa claro que, embora esteja envolvido com a Seleção Brasileira, a vontade de liderar uma equipe como treinador principal é uma ambição declarada.

- Minha ambição é treinar sozinho um dia. Isso é muito claro para mim, porque é meu objetivo de carreira - disse Davide.

Essa ambição, no entanto, não é impetuosa. Davide demonstra um senso de responsabilidade e maturidade ao afirmar que ponderou muito antes de aceitar o desafio com a CBF. Ele também revela que, antes de confirmar sua permanência ao lado do pai na Seleção, ouviu propostas de clubes — uma delas foi do Rangers Football, da Escócia.

Durante a conversa, Davide compartilhou memórias emocionantes do adeus ao Real Madrid e da última partida de Carlo como treinador merengue. Emocionado, contou que chorou mais que o pai na despedida do clube, e que valoriza profundamente o aprendizado e a convivência familiar que teve nesses anos ao lado do lendário técnico.

- Meu pai me ensinou a ser flexível, a me adaptar, a ter ideias e maneiras diferentes de vencer - revelou o treinador

Mas, mesmo com essa forte ligação, Davide ressalta que dentro da comissão técnica, o ambiente é de troca e debate — e, muitas vezes, de discordância.

- Acho que provavelmente houve mais vezes em que não concordamos - disse, rindo.

Botafogo como primeiro passo

Essa declaração resume bem o espírito com que Davide Ancelotti encara esse momento de transição. Com humildade, conhecimento e a ambição na medida certa, ele parece pronto para assumir o protagonismo. E o palco para esse novo ato deve ser o Botafogo.

- Talvez meu sobrenome ajude. Mas eu preciso merecer, com certeza - concluiu o filho de Carlo Ancelotti.