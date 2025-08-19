Botafogo tem retornos importantes às vésperas de decisão na Libertadores
Glorioso decidirá vaga nas quartas de final nesta quinta-feira (21) contra a LDU
- Matéria
- Mais Notícias
O torcedor do Botafogo tem boas notícias para comemorar na tarde desta terça-feira (19). Três nomes importantes devem retornar à lista de relacionados para o duelo contra a LDU pelas oitavas de final da Libertadores. David Ricardo, Newton e Arthur Cabral, que eram duvida, vão compor o grupo que viaja para a decisão na altitude. A lista de relacionados ainda não foi divulgada.
Relacionadas
- Botafogo
Diretor da Eagle pede saída de Textor do Botafogo, e dono da SAF rebate acusações
Botafogo19/08/2025
- Botafogo
Botafogo viaja ao Equador para superar histórico na altitude
Botafogo19/08/2025
- Futebol Internacional
Ex-Botafogo marca por time russo e projeta busca por títulos
Futebol Internacional18/08/2025
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Apesar de ter treinado separadamente dos demais, o centroavante Arthur Cabral acompanhou a equipe e viaja a Quito. O jogador deve estar à disposição e pode ser utilizado pelo técnico italiano. O volante Newton e o zagueiro David Ricardo treinaram normalmente.
A atividade no CT Lonier também foi a primeira integrada com o sub-20. Nela, os titulares do time de base simularam o comportamento da LDU, após estudos da comissão técnica, e fizeram situações de jogo contra o elenco principal.
Cuiabano é desfalque confirmado
O lateral-esquerdo Cuiabano, que também era dúvida, não treinou nesta terça-feira (19) e segue como desfalque para a decisão contra a LDU. A bola rola nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília).
O que está em jogo?
O Botafogo venceu a LDU no Nilton Santos pelo placar de 1 a 0, com gol de Artur logo aos 15 segundos de partida, e joga por um empate para avanças às quartas de final da Libertadores. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional, da Colômbia.
Botafogo na Libertadores
Atual campeão, o Botafogo garantiu vaga no mata-mata ao terminar na segunda posição do Grupo A, somando 12 pontos. Durante a campanha, a equipe passou por uma mudança no comando técnico: Renato Paiva deixou o cargo, e David Ancelotti assumiu, promovendo uma melhora no desempenho após a pausa para o Mundial.
Campanha da LDU
A LDU, por sua vez, avançou como líder do Grupo C — o mesmo do Flamengo —, também com 11 pontos, mas superando os rivais no saldo de gols. Após a saída de Pablo Sánhchez, o comando técnico da equipe equatoriana ficou a cargo de Tiago Nunes, ex-treinador do Botafogo.
Leia mais notícias do Botafogo
➡️Botafogo viaja ao Equador para superar histórico na altitude
➡️Diretor da Eagle pede saída de Textor do Botafogo, e dono da SAF rebate acusações
➡️Botafogo tem jogadores na pré-lista de Ancelotti para a Seleção
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias