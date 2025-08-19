Botafogo tem retornos importantes às vésperas de decisão na Libertadores

O torcedor do Botafogo tem boas notícias para comemorar na tarde desta terça-feira (19). Três nomes importantes devem retornar à lista de relacionados para o duelo contra a LDU pelas oitavas de final da Libertadores. David Ricardo, Newton e Arthur Cabral, que eram duvida, vão compor o grupo que viaja para a decisão na altitude. A lista de relacionados ainda não foi divulgada.

Apesar de ter treinado separadamente dos demais, o centroavante Arthur Cabral acompanhou a equipe e viaja a Quito. O jogador deve estar à disposição e pode ser utilizado pelo técnico italiano. O volante Newton e o zagueiro David Ricardo treinaram normalmente.

A atividade no CT Lonier também foi a primeira integrada com o sub-20. Nela, os titulares do time de base simularam o comportamento da LDU, após estudos da comissão técnica, e fizeram situações de jogo contra o elenco principal.

Cuiabano é desfalque confirmado

O lateral-esquerdo Cuiabano, que também era dúvida, não treinou nesta terça-feira (19) e segue como desfalque para a decisão contra a LDU. A bola rola nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília).

O que está em jogo?

O Botafogo venceu a LDU no Nilton Santos pelo placar de 1 a 0, com gol de Artur logo aos 15 segundos de partida, e joga por um empate para avanças às quartas de final da Libertadores. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional, da Colômbia.

Botafogo na Libertadores

Atual campeão, o Botafogo garantiu vaga no mata-mata ao terminar na segunda posição do Grupo A, somando 12 pontos. Durante a campanha, a equipe passou por uma mudança no comando técnico: Renato Paiva deixou o cargo, e David Ancelotti assumiu, promovendo uma melhora no desempenho após a pausa para o Mundial.

Campanha da LDU

A LDU, por sua vez, avançou como líder do Grupo C — o mesmo do Flamengo —, também com 11 pontos, mas superando os rivais no saldo de gols. Após a saída de Pablo Sánhchez, o comando técnico da equipe equatoriana ficou a cargo de Tiago Nunes, ex-treinador do Botafogo.

