Chegou ao fim a breve passagem de Jair pelo Botafogo. O zagueiro de 20 anos foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, cerca de cinco meses após sua chegada. Foram 22 jogos disputados com a camisa alvinegra e um gol marcado, este na importante vitória sobre o Seattle Sounders no Mundial de Clubes da Fifa.

Jair entrou na mira do Botafogo ainda no segundo semestre de 2024, em destaque com a camisa do Santos, quando já chamava atenção do futebol europeu, mas só assinou com o clube em fevereiro deste ano. A saída para o velho continente já era iminente em um curto prazo.

O zagueiro chegou ao Botafogo cercado de expectativas e rapidamente conquistou a vaga pelo lado direito da defesa, após a lesão do angolano Bastos. Com Alexander Barboza sendo principal companheiro, teve atuações seguras e deixou o lugar de aposta para ocupar o de realidade.

Jovem, mas pronto para o combate. Jair vinha de um nível de exigência bem inferior ao que compete o Botafogo na temporada, tenho jogado 20 partidas pela Série B do ano anterior, mas fez valer o investimento de 12 milhões de euros (R$ 71,5 milhões à época).

Botafogo obtém retorno imediato

Vai além da parte financeira o que Jair rendeu ao Botafogo - os valores ainda não foram divulgados. O camisa 32 entregou segurança e parte técnica refinada para elevar o nível da equipe no sistema defensivo, além de aumentar os holofotes da Europa sobre o Alvinegro como clube forte em transferências - além m dele, Igor Jesus também seguirá para o Forest e Cuiabano desperta interesse.

Cinco meses de uma curta história, não necessariamente com forte identificação, mas que subiu a régua da posição. A reposição natural no elenco à saída de Jair é Kaio Fernando, contratado junto ao Krasnodar, da Rússia, que estreou no Mundial de Clubes entrando no lugar do próprio jovem contra o Palmeiras.

O Botafogo ainda deve se movimentar na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho, atrás de mais um jogador da posição. Bastos, que vinha se recuperando, teve de passar por cirurgia no joelho esquerdo e tem prazo de recuperação de três meses.