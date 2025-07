CBF altera data de Botafogo x Vitória pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a data de mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para o dia 15 de julho (terça-feira), o duelo entre Botafogo e Vitória, no Nilton Santos, pela 14ª rodada, foi adiado para o dia seguinte, às 21h30 (de Brasília).

Segundo a entidade, no documento oficial do jogo, a mudança foi feita por ajuste na grade de transmissão da detentora dos direitos. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.

Com isso, o Botafogo terá mais um dia de descanso antes de voltar a campo. O compromisso anterior será o clássico com o Vasco, no sábado (12), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília, pela.

Reapresentação do Botafogo

O elenco alvinegro, ainda sem um treinador, recebeu folga após a participação no Mundial de Clubes da Fifa e só voltará aos treinamentos na segunda-feira (7). A expectativa é de contratação de um novo comandante até o retorno do calendário nacional.

No Campeonato Brasileiro, o Glorioso ocupa a oitava colocação, com 18 pontos somados, e vem em crescente. A equipe diminuiu para seis a distância do líder Flamengo e mira entrada no G-6, enquanto disputa bem nas outras duas frentes: oitavas de final da Libertadores, contra a LDU, e oitavas da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino.