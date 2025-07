Relembre os técnicos cotados no Botafogo antes de Renato Paiva

A passagem de Renato Paiva pelo Botafogo durou cerca de quatro meses. O técnico foi demitido após a derrota para o Palmeiras no Mundial de Clubes, e o empresário John Textor terá de recalcular a rota do projeto para salvar o 2025. Antes do português, no início da temporada, diversos técnicos foram cogitados.

Renato Paiva chegou ao clube cerca de dois meses após a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, e comandou o Glorioso em 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Ele foi uma das últimas opções e acertou com Textor durante reunião no Rio de Janeiro.

Primeiros alvos do Botafogo

No início do ano, o grande nome na visão da diretoria da SAF era o de André Jardine, técnico do América-MEX. Ele recebeu grande oferta do Botafogo, mais atrativa financeiramente, mas optou por seguir no projeto do clube mexicano, onde está até hoje. Também brasileiro, Tite apareceu como solução apresentada, mas as conversas não evoluíram.

Outro profissional cobiçado por Textor foi o português Paulo Fonseca. Ex-Milan. Ele, no entanto, após conversas, acabou parando no Lyon, da França, clube que pertence à Eagle Football, holding do empresário estadunidense. Na Europa, cumpre suspensão por suposta ofensa a um árbitro durante partida da Ligue 1, o Campeonato Francês.

Também português, Vasco Matos, apontado como promissor na elite do país à frente da equipe do Santa Clara, chegou a acertar com o Botafogo. No entanto, o acordo foi quebrado por, conforme o clube carioca, Matos não obter licença Uefa Pro. Ele, então, renovou com o Santa Clara. O nome de Pepa, na época no Sport, também foi apresentado por membros da diretoria.

O perfil, então, mudou. Antes de contratar Renato Paiva, o Botafogo acumulou entrevistas com técnicos e conversou com três renomados no cenário internacional: Tata Martino, Rafa Benítez e Roberto Mancini - o último, inclusive, reapareceu após a demissão de Paiva para parabenizar o clube.

A contratação de Paiva foi sacramentada no dia 27 de fevereiro, dia em que o Botafogo foi a campo pela volta da Recopa Sul-Americana e perdeu por 2 a 0 para o Racing, que ficou com o título. No entanto, a postura do time em campo e a desconfiança por um futebol ofensivo na sequência da temporada pesaram na demissão.