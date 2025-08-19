Diretor da Eagle pede saída de Textor do Botafogo, e dono da SAF rebate acusações

O imbróglio entre John Textor e Eagle Football ganhou novos capítulos nos últimos dias. Após carta enviada por Christopher Mallon ao Botafogo associativo pedindo a retirada do estadunidense do controle da SAF, o empresário rebateu os questionamentos e apontou intenção de prejudicar sua reputação nos negócios.

As cartas têm como tema principal a cobrança que a SAF faz de um empréstimo de R$ 152 milhões à Eagle para operações no Lyon por fluxo de caixa. Na primeira, o escocês Christopher Mallon, diretor independente da empresa, ao presidente João Paulo Magalhães, negou a existência do débito, como antecipou o "O Globo". O cenário, no entanto, evoluiu bastante desde então e houve diálogo.

A Eagle, em trecho da mensagem, se coloca à disposição para manter o alto padrão esportivo e financeiro do Botafogo, com aportes e estabilidade. Uma clara tentativa de mostrar que há caminho sem Jon Textor — João Paulo Magalhães, por sua vez, já manifestou diversas vezes que é "braço direito" de Textor.

— A Eagle Bidco, por meio do diretor independente, está pronta para trabalhar com o clube a fim de descobrir quaisquer passivos ocultos, resolver necessidades de fluxo de caixa e assegurar os recursos necessários para a estabilidade e o sucesso esportivo. Solicitamos, portanto, sua cooperação para trabalharmos juntos nesse objetivo — escreveu Christopher.

John Textor tenta recomprar o Botafogo

John Textor, em um contragolpe, ao ler o documento, afirmou que o acordo em abril, para a chegada de Mallon com intuito de reestruturar a empresa, não o tirou os poderes de diretor-presidente do grupo. O estadunidense acusou o britânico de uma tentativa de difamação no clube social, presidido por João Paulo Magalhães, que, por sua vez, já tem aproximação de outros investidores.

— Você já sabe que apresentei diversas propostas que restabeleceriam a harmonia entre as partes, enquanto discutimos opções interessantes para capitalização acionária (como manter a trajetória do IPO) e também opções para a cisão do Botafogo (com amortizações significativas da dívida). Peço sinceramente, e recomendo fortemente, que você não permita que mudanças destrutivas de valor ocorram na SAF Botafogo sob sua assinatura, independentemente de quanta pressão você possa estar sofrendo do credor. Não faça alterações e permita que nos encontremos em Nova York na próxima semana para uma determinação final dos resultados desejados — escreveu Textor.

O encontro em Nova York, citado por John Textor, foi uma reunião com Eagle e Ares para avançar pela recompra da SAF do Botafogo. O empresário abriu uma nova empresa nas Ilhas Cayman — outro ponto que gerou ação judicial da Eagle, visando impedir movimentações — para separar o Glorioso do grupo e criar uma nova estrutura. Nela, há apoio financeiro do empresário grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, da Inglaterra.

A apuração do Lance! é de clara guerra de narrativas, com John Textor e SAF Botafogo de um lado, e Eagle e Ares do outro. O ponto de vista do Alvinegro é que o encontro foi positivo, com valores e condições para o Botafogo se juntar à nova empresa no Caribe já apresentados. A reunião aconteceu na última sexta-feira (15).

