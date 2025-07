A saída de Igor Jesus do Botafogo foi repleta de emoção e gratidão, especialmente por parte de John Textor, o proprietário da SAF alvinegra. O empresário americano usou seu Instagram para se despedir do atacante, que foi oficialmente anunciado como o novo reforço do Nottingham Forest.

continua após a publicidade

- Obrigado pelo seu coração, sua determinação, sua irmandade e seu amor… E pelos títulos! Nos encontraremos novamente! - escreveu Textor, junto a uma foto do camisa 99.

John Textor se despede de Igor Jesus nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Craque do PSG elogia Botafogo: ‘Se você não jogar 100%, você perde’

Essa mensagem captura perfeitamente o impacto que Igor Jesus teve no clube e o carinho que conquistou em tão pouco tempo. O atacante, que chegou em julho de 2024, teve uma passagem marcante: foi campeão brasileiro, da Libertadores e se destacou no Mundial de Clubes, onde fez o gol da histórica vitória sobre o PSG.

continua após a publicidade

Igor Jesus comemora seu gol no jogo do Botafogo contra o Seattle Sounders (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Para o Botafogo, Igor Jesus representa o sucesso da nova era do Glorioso sob a gestão da SAF. Jovem, promissor e decisivo, ele rapidamente se tornou um dos rostos da ambiciosa reconstrução do clube. O tom da despedida nas redes sociais foi pessoal e cheio de afeto.

➡️Com a demissão de Renato Paiva, Botafogo tem média de um técnico a cada seis meses

Despedida com homenagem do clube

O Botafogo também se despediu oficialmente do camisa 99 com uma postagem cheia de emoção:

- Foi no embalo de cada Kamehameha que Igor Jesus escreveu seu nome no Nilton Santos [...] Hoje, a gente não diz adeus. Diz obrigado!.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

No total, Igor disputou 59 partidas, marcou 17 gols e deu 6 assistências com a camisa do Glorioso. Durante sua passagem pelo Botafogo, ele foi convocado para a Seleção Brasileira e se tornou ídolo da torcida com seu carisma, garra e a famosa comemoração inspirada em Dragon Ball.