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Montoro se lesiona e é desfalque do Botafogo contra Vasco

Atacante sofreu uma lesão em acidente doméstico

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 19:14
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro
Montoro é um dos destaques do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Nesta quarta-feira (7), o Botafogo informou que o atacante Álvaro Montoro se lesionou em acidente doméstico e está fora do duelo contra o Vasco pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, segundo o clube, sofreu uma entorse no tornozelo direito.

— O atleta Álvaro Montoro sofreu uma entorse no tornozelo direito em acidente doméstico e não está disponível para a partida de hoje. O atleta já realiza tratamento no NSP alvinegro — informou o Botafogo.

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Com a lesão, Montoro será baixa na partida de logo mais, às 20h30 (de Brasília). O confronto contra o Vasco, que marca a volta do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, acontece no Estádio Nilton Santos.

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O camisa 10 está entre os jogadores que mais entraram em campo pelo Botafogo nesta temporada. Aos 19 anos, o argentino soma 41 aparições em 2026, além de três gols e seis assistências.

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No Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa atualmente a 12ª posição, com 35 pontos. Depois do clássico diante do Vasco, o time dirigido por Tite terá o Coritiba pela frente, fora de casa, na próxima segunda-feira (12).

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