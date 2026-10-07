Montoro se lesiona e é desfalque do Botafogo contra Vasco
Atacante sofreu uma lesão em acidente doméstico
Nesta quarta-feira (7), o Botafogo informou que o atacante Álvaro Montoro se lesionou em acidente doméstico e está fora do duelo contra o Vasco pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, segundo o clube, sofreu uma entorse no tornozelo direito.
— O atleta Álvaro Montoro sofreu uma entorse no tornozelo direito em acidente doméstico e não está disponível para a partida de hoje. O atleta já realiza tratamento no NSP alvinegro — informou o Botafogo.
Com a lesão, Montoro será baixa na partida de logo mais, às 20h30 (de Brasília). O confronto contra o Vasco, que marca a volta do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, acontece no Estádio Nilton Santos.
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O camisa 10 está entre os jogadores que mais entraram em campo pelo Botafogo nesta temporada. Aos 19 anos, o argentino soma 41 aparições em 2026, além de três gols e seis assistências.
No Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa atualmente a 12ª posição, com 35 pontos. Depois do clássico diante do Vasco, o time dirigido por Tite terá o Coritiba pela frente, fora de casa, na próxima segunda-feira (12).
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