O escritório Felsberg Advogados deixou de representar John Textor no processo de recuperação judicial da SAF do Botafogo. Em documento apresentado à 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, ao qual o Lance! teve acesso, os advogados comunicaram a renúncia ao mandato concedido pelo empresário para atuação no processo e em todos os recursos e incidentes relacionados ao caso.

No documento, o escritório informa que a relação com Textor foi encerrada e pede que os nomes de todos os advogados e estagiários da banca sejam retirados definitivamente dos cadastros e publicações referentes à recuperação judicial.

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A saída acontece enquanto Textor mantém uma batalha jurídica para recuperar influência sobre a SAF do Botafogo. O norte-americano foi afastado da gestão durante o processo de recuperação judicial, e Eduardo Iglesias permanece como gestor temporário da companhia. Em junho, uma decisão de segunda instância chegou a suspender efeitos de medidas arbitrais contra Textor, mas o Tribunal de Justiça do Rio esclareceu posteriormente que isso não anulava as decisões tomadas na recuperação judicial nem devolvia automaticamente o controle da SAF ao empresário.

Textor segue em disputa pelo controle do Botafogo

No fim de junho, uma Assembleia Geral Extraordinária da SAF aprovou a destituição de Textor e de outros dois integrantes do Conselho de Administração. Desde então, o empresário tem recorrido a diferentes frentes judiciais para contestar a atual estrutura de poder da companhia.

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Em setembro, Textor tentou impedir uma nova assembleia que discutiria o aumento de capital da SAF, movimento com potencial para diluir a participação da Eagle. O pedido foi rejeitado pela Justiça, que ainda aplicou multa por litigância de má-fé ao empresário. A punição, porém, foi suspensa nesta semana pelo desembargador Luiz Eduardo Canabarro, que também afastou o administrador judicial da função de depositário das ações da Eagle. A decisão não devolveu a Textor o comando da SAF.

A recuperação judicial do Botafogo segue em andamento. Nesta semana, a administração judicial apresentou uma nova relação de credores após a etapa de verificação dos créditos.

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