Botafogo anuncia nova Diretora de Operações da SAF

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (25), em comunicado divulgado, Flávia Merheb como a nova Diretora de Operações da SAF.

Flávia Merheb está no clube há quatro anos liderando projetos de envolvendo hospitalidade e operações. Ela responderá diretamente ao CEO Eduardo Iglesias, sendo responsável pelas áreas de Operação de Jogo, Infraestrutura, Tecnologia e Suprimentos, com foco na integração das áreas, eficiência operacional e melhoria contínua dos processos.

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— É uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma enorme satisfação assumir esse novo desafio dentro da SAF. Ao longo desses quatro anos, tive a oportunidade de conhecer profundamente a operação do Clube e construir, ao lado de diferentes equipes, projetos importantes. Agora, temos a oportunidade de avançar ainda mais na integração das áreas, na eficiência dos processos e na busca contínua por melhorias. Estou muito motivada e pronta para contribuir com essa nova etapa do Botafogo — disse Flávia Merhreb, ao site oficial do Glorioso.

Em nota, o clube detalhou o currículo da nova integrante da liderança.

— Com mais de 25 anos de experiência em empresas de grande relevância no mercado, como Siemens e Amil Saúde, e quatro anos de trajetória no Botafogo, Flávia construiu sua carreira nas áreas de Suprimentos, Administração, Gestão de Contratos e Operações, com forte atuação em eficiência, governança e otimização de custos. No clube, ampliou sua atuação para a gestão de hospitalidade e operações, liderando projetos estratégicos e equipes multidisciplinares — completou.

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