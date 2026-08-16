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Botafogo para em Arcanjo, e Vitória vence pelo Brasileirão

Com gol de Matheuzinho, o Botafogo perde fora de casa

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 20:31
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O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão
O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Com gol de Matheuzinho, em cobrança de pênalti, o Leão da Barra garantiu os três pontos para alcançar a 12ª colocação, com 29 pontos. Já o Alvinegro Carioca segue em 11º, com 30 pontos.

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O Vitória volta aos gramados para encarar o Bahia, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Já o Botafogo irá enfrentar o Cienciano-PER, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana. Na ida, o Alvinegro foi goleado por 6 a 1.

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Vitória x Botafogo: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Botafogo começou tentando pressionar, mas o Vitória também encontrou espaços para atacar. Aos 14 minutos, Arthur Cabral cabeceou após cobrança de falta de Matheus Martins, mas Arcanjo fez boa defesa. Na sequência, em contra-ataque, Matheus Martins caiu na área, mas arbitragem deixou a partida seguir.

Aos 23 minutos, Renê invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Huguinho e Paulo Cesar Zanovelli da Silva marcou pênalti. Na cobrança, Matheuzinho deslocou Warleson e abriu o placar ao Leão. Com o gol, o Vitória seguiu no ataque, e chegou a marcar o segundo, outra vez com Matheuzinho, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, o Botafogo tentou responder, mas o time da casa seguiu na liderança por 1 a 0.

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O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão
O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo

O segundo tempo começou quente, com o Vitória criando boas chances em finalizações de Renê e Erick, além de ter um gol salvo em cima da linha por Vitinho aos 14 minutos. O Botafogo respondeu assustando com Lucas Monzón em escanteio e em chegada perigosa de Júnior Santos desarmada por Zé Vitor.

O Vitória voltou a pressionar e quase ampliou com chutaço de Matheuzinho tirando tinta do ângulo e um gol perdido por Renato Kayzer de frente para o goleiro. Nos minutos finais, o Botafogo foi em busca do empate, e quase conseguiu com Júnior Santos, mas Lucas Arcanjo apareceu mais uma vez com uma grande defesa. Ao fim, o Vitória manteve a vantegem e garantiu os três pontos ao vencer por 1 a 0.

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Após o apito final, Arthur Cabral foi expulso após colocar a mão na boca em uma confusão com Jair Ventura.

Visão do Lance!

Deu aula 🏅

O goleiro do Vitória Lucas Arcajno foi o melhor jogador em campo. O arqueiro do Leão garantiu os três pontos ao fazer grandes defesas que evitaram o empate do Botafogo.

Ficou abaixo 📉

Huguinho teve uma noite difícil no Barradão. O volante do Botafogo levou um cartão amarelo no primeiro minuto de jogo, cometeu pênalti que gerou o gol do Vitória e foi substituído ainda no primeiro tempo.

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Ei, juiz! 📣

Nos acréscimos do primeiro tempo, Danilo sofreu uma falta dura de Ramon, ao receber um pisão no tornozelo. Jogadores do Botafogo pediram cartão vermelho no lance.

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✅ FICHA TÉCNICA
Vitória 🆚 Botafogo
Brasileirão - 23ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)
🟨 Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ Gols: Matheuzinho (27'/1ºT, 1-0)
🟨 Cartões amarelos: Ramon, Emmanuel Martínez (VIT); Huguinho, Lucas Monzón, Montoro, Franclim Carvalho (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: Arthur Cabral (BOT)

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Escalação do Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Britez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Zé Vitor, Emmanuel Martínez (Walace) e Matheuzinho (Marinho); Tarzia (Tomás Pochettino), Erick e Renê (Renato Kayser).

Escalação do Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson, Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho (Junior Santos), Danilo (Domingos Andrade) e Medina (Santiago Rodríguez); Montoro, Matheus Martins (Danilo) e Arthur Cabral.

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