Quais os próximos passos da SAF do Botafogo após aprovação de aumento do capital social
Social e Eagle têm 30 dias para incorporarem novas ações aprovadas na reunião
O Botafogo deu mais um passo na operação para troca no comando e entrada oficial da GDA Luma como controladora. Após a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aprovar o aumento de capital da SAF, o clube, agora, planeja até o início de novembro já ter um desfecho.
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A proposta aprovada foi de emissão de 200 milhões de novas ações ordinárias de Classe B, com preço de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma. O aporte, com isso, será de R$ 2 milhões, valor que o clube entende como fundamental para fluxo de caixa e compromissos firmados.
Representada na AGE pelo escritório Marcello Macêdo Advogados e pela Preserva-Ação Administração Judicial, após decisão judicial, a Eagle, dona de 49% da SAF — após o Social ativar o bônus de subscrição e tornar-se majoritária com 51% — tem 30 dias para incorporar o mesmo percentual (totalizando 98 milhões de ações) das 200 milhões aprovadas.
O mesmo se aplica ao Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, que poderá pegar 102 milhões e ações correspondentes aos 51% de participação. Se a Eagle não manifestar interesse dentro do prazo informado no edital, o clube social poderá, então, fazer nova subscrição e incorporar o restante. O prazo para o aporte é de três dias.
Desta forma, a Eagle teria suas ações diluídas, ficando com percentual irrisório na SAF.
A possível diluição é vista como avanço importante para que, depois de todas as ações incorporadas ao Botafogo Social, a GDA Luma compre — por valor não determinado — cerca de 90% das ações e assuma oficialmente a SAF do Botafogo. Gabriel de Alba já opera à frente do projeto extraoficialmente, enquanto as partes formalizam um novo acordo de acionistas.
Para SAF e Botafogo Social, são pequenas as chances de a Eagle aportar cerca de R$ 1 milhão em meio à sua administração de intervenção com a Cork Gully no comando. Há a expectativa de que tudo seja finalizado até novembro e o Alvinegro possa celebrar a troca no comando do projeto no fim do ano.
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