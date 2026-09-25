O Botafogo deu mais um passo na operação para troca no comando e entrada oficial da GDA Luma como controladora. Após a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aprovar o aumento de capital da SAF, o clube, agora, planeja até o início de novembro já ter um desfecho.

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A proposta aprovada foi de emissão de 200 milhões de novas ações ordinárias de Classe B, com preço de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma. O aporte, com isso, será de R$ 2 milhões, valor que o clube entende como fundamental para fluxo de caixa e compromissos firmados.

Representada na AGE pelo escritório Marcello Macêdo Advogados e pela Preserva-Ação Administração Judicial, após decisão judicial, a Eagle, dona de 49% da SAF — após o Social ativar o bônus de subscrição e tornar-se majoritária com 51% — tem 30 dias para incorporar o mesmo percentual (totalizando 98 milhões de ações) das 200 milhões aprovadas.

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O mesmo se aplica ao Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, que poderá pegar 102 milhões e ações correspondentes aos 51% de participação. Se a Eagle não manifestar interesse dentro do prazo informado no edital, o clube social poderá, então, fazer nova subscrição e incorporar o restante. O prazo para o aporte é de três dias.

João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Desta forma, a Eagle teria suas ações diluídas, ficando com percentual irrisório na SAF.

A possível diluição é vista como avanço importante para que, depois de todas as ações incorporadas ao Botafogo Social, a GDA Luma compre — por valor não determinado — cerca de 90% das ações e assuma oficialmente a SAF do Botafogo. Gabriel de Alba já opera à frente do projeto extraoficialmente, enquanto as partes formalizam um novo acordo de acionistas.

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Para SAF e Botafogo Social, são pequenas as chances de a Eagle aportar cerca de R$ 1 milhão em meio à sua administração de intervenção com a Cork Gully no comando. Há a expectativa de que tudo seja finalizado até novembro e o Alvinegro possa celebrar a troca no comando do projeto no fim do ano.

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