Filho de Tite aponta sinais positivos em início sem vitórias no Botafogo

Apesar de ainda não ter conseguido vencer no comando do Botafogo, Matheus Bachi, filho e representante do técnico Tite, na entrevista coletiva após o empate para o Coritiba, tratou a situação com otimismo. O auxiliar técnico ressaltou o "espírito de equipe" demonstrado no jogo deste domingo (12), no Couto Pereira.

- Sobre o resultado: contentes pelo ponto conquistado, não satisfeitos por ter sido um ponto só. Acredito, pelo que a gente construiu na partida, momentos de dificuldade, inclusive enquanto a gente estava melhor na partida, tomar um gol quando está melhor é difícil. E a gente reagiu bem. Fez o gol, foi anulado, reagiu bem de novo, uma coisa que a gente vinha oscilando um pouco e com esse espírito de equipe muito forte hoje. Então, isso acho que fez a gente dar um passo à frente na atitude, dar um passo à frente nos duelos e conseguir manter um nível bom durante a partida.

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Apesar de Tite e sua comissão ainda não terem vencido desde que assumiram a equipe, Matheus destacou a evolução demonstrada em campo. O Glorioso perdeu para o Mirassol e para o Vasco antes do duelo com o Coxa.

- O que eu posso te falar é que a gente tem trabalhado muito questões que a gente já havia identificado e não vou estar expondo detalhes também, mas que a gente sente uma crescente no grupo nesse sentido de pressões, de organização. Hoje a gente foi uma equipe que deu muito pouca transição para uma das equipes que tem mais gols de transição no campeonato. Então, tendo essa consciência do que a gente tem que fazer e construir. Lógico que a gente queria chegar e se impor contra todo adversário, só que a gente tem que entender o processo das etapas das equipes e da nossa equipe. E acredito que a gente está construindo alguma coisa que a gente vai solidificar cada vez mais e agregar sobre.

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No Couto Pereira, o Botafogo empatou com o Coritiba por 1 a 1, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro chega aos 36 pontos e se mantém na 13° posição, com o olho aberto na briga contra o rebaixamento.

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