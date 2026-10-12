O zagueiro Ferraresi avaliou o início do trabalho de Tite no Botafogo após o empate por 1 a 1 com o Coritiba, nesta segunda-feira (12), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de o treinador ainda não ter vencido desde que assumiu a equipe, o defensor destacou a evolução no desempenho e considerou que o Alvinegro merecia sair de Curitiba com os três pontos.

— Acho que o trabalho já está aparecendo dentro de campo. Como falei, hoje merecíamos sair com a vitória. Fizemos um jogo muito bom, mas é assim o futebol. Quando você tem as chances, precisa aproveitá-las e tentar defender bem, como a gente fez hoje — afirmou Ferraresi.

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Tite acumula duas derrotas e um empate em três partidas desde que chegou ao Botafogo. A equipe perdeu para o Mirassol, por 2 a 0, na estreia do treinador, e foi derrotada pelo Vasco, por 2 a 1, antes de empatar com o Coritiba. Suspenso após ser expulso no clássico, o técnico não esteve à beira do campo nesta segunda-feira.

O Botafogo saiu atrás no placar após um gol contra de Marçal, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com Danilo. O Alvinegro teve oportunidades de virar a partida, mas parou nas defesas do goleiro Pedro Morisco.

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Ferraresi valoriza ponto fora de casa

Apesar de lamentar a ausência da vitória, Ferraresi destacou a postura da equipe e a importância de pontuar na reta final do Campeonato Brasileiro.

— Acho que hoje a gente mostrou outra cara desde o começo do jogo. Claro que não era o que buscávamos, queríamos os três pontos, mas sabemos que jogar aqui é difícil. Eles se fecham atrás e fazem o jogo deles.

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— Temos que valorizar o ponto. Acho que cada ponto agora, na reta final do campeonato, vale muito, porque tem muita briga aí, como todo mundo já sabe — completou.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 36 pontos e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, ainda pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento.

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Botafogo mira confronto com a Chapecoense

Ferraresi também projetou o próximo compromisso da equipe, diante da Chapecoense, em casa. O zagueiro tratou a partida como uma decisão e reforçou a necessidade de conquistar a primeira vitória sob o comando de Tite.

— Saímos daqui com um ponto e temos outra final contra a Chapecoense, em casa. Precisamos buscar os três pontos, porque, na verdade, precisamos muito deles.

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O defensor ainda agradeceu aos torcedores que viajaram até Curitiba para acompanhar a partida.

— Também quero valorizar a nossa torcida, que veio nos apoiar. Parabéns a eles também, porque nos ajudam muito cada vez que estão com a gente.

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