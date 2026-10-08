Falta de efetividade pesa em fase ruim do Botafogo no Brasileirão

O Botafogo voltou a deixar o campo com uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas o principal problema da equipe na sequência negativa não está apenas nos resultados. Diante do Vasco, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, o Alvinegro teve momentos de equilíbrio e chegou a ensaiar uma reação, mas novamente encontrou dificuldades para transformar suas ações ofensivas em gols. A falta de efetividade tem sido um dos principais obstáculos do time nos últimos jogos.

➡️Tite lamenta derrota e comenta falta de efetividade do Botafogo

Com a derrota por 2 a 1, o Botafogo chegou à marca de apenas uma vitória nos últimos nove jogos pelo Brasileirão. O resultado manteve a equipe com 35 pontos, na 13ª colocação, um ponto à frente do Vasco, que tem uma partida a menos.

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Após a partida, Tite reconheceu a necessidade de evolução no setor ofensivo. O treinador apontou a importância de ter mais calma no último terço do campo e melhorar a capacidade de definir as jogadas próximas ao gol.

— Bom, no jogo o desempenho teve essa alternância de momentos, e eu concordo contigo: nós estávamos muito mais próximos do gol de empate, e a efetividade também conta no futebol. Um pouco mais de calma no último terço, na hora da finalização, na hora do cruzamento, da assistência. Como o técnico está chegando, ele também tem que mexer as peças e dar uma rotina maior à equipe, coisa que o adversário já tem em relação ao técnico e em relação aos próprios atletas jogando juntos — analisou.

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Tite, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Botafogo reage, mas esbarra novamente na falta de efetividade

O Botafogo saiu atrás no placar e precisou correr atrás do prejuízo dentro de casa. Depois de um início equilibrado, o time conseguiu colocar o Vasco em dificuldades e deixou o jogo mais parelho, mas voltou a esbarrar no principal problema da equipe neste momento: a falta de efetividade no ataque.

No primeiro tempo, destaque para lances de Vitinho, que teve duas boas oportunidades para marcar, sendo a mais perigosa após um belo passe de Ziyech em profundidade. Apesar de não ter feito um primeiro tempo convincente, o Botafogo criou, mas pecou muito no último terço.

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Grande parte da dificuldade passa pelos centroavantes. Titular diante do Vasco, Arthur Cabral vive uma fase que ajuda a resumir o atual momento ofensivo do time: a seca de gols. O último gol do jogador foi em maio, quando marcou três vezes na vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A situação não é exclusiva do atacante: Kadir e Junior Santos também estão há meses sem balançar as redes.

➡️Vasco é mais efetivo, vence o Botafogo e se afasta do Z-4

Na volta do intervalo, o Botafogo ficou mais exposto na tentativa de buscar o empate e acabou sofrendo um contra-ataque que resultou no segundo gol vascaíno. A missão de reagir ficou ainda mais complicada.

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Sem conseguir fazer o ataque funcionar com a bola rolando, o Alvinegro encontrou novamente na bola parada uma alternativa para diminuir a desvantagem. Alex Telles acertou uma cobrança de falta no ângulo e recolocou o time na partida.

Nos minutos finais, o Botafogo voltou a pressionar e chegou a marcar com Tiquinho Soares, após cruzamento para a área. O gol, porém, foi anulado por impedimento após revisão do VAR. A reação até apareceu, mas novamente faltou efetividade para transformar a pressão em empate.

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Alex Telles comemora gol de falta contra o Vasco (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Momento ruim, mas ainda de transição

A derrota para o Vasco reforça a sequência negativa do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória no período de nove jogos, cenário que aumenta a pressão sobre a equipe e sobre o trabalho que tem que ser feito por Tite. Com pouco tempo no comando, o prazo para dar respostas é curto, visto a situação em que o time se encontra na tabela, rodada após rodada.

Ao mesmo tempo, o treinador ainda está em um processo de transição e chegada no comando da equipe. A partida contra o Vasco mostrou que existem pontos a serem trabalhados, principalmente no setor ofensivo, mas também apresentou alguns sinais que podem ser aproveitados na sequência.

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