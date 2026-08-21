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Dê suas notas: Botafogo vence, mas é eliminado da Sul-Americana

Botafogo se despede da competição após ser superado por 6 a 2 no agregado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 00:38
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Botafogo foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Cienciano
Botafogo foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Cienciano (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), mas foi eliminado da Copa Sul-Americana após perder por 6 a 2 no agregado. Com gol solitário de Danilo Pereira, o Glorioso venceu por 1 a 0 e se despediu da Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Dê suas notas aos jogadores da equipe comandada por Rodrigo Belão!

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Como foi Botafogo x Cienciano?

Botafogo não aproveita

Volume de jogo o Glorioso teve para, ao menos, encostar no agregado ainda no primeiro tempo. Sob o comando de Rodrigo Bellão, interini após a demissão de Franclim Carvalho, o time foi pura disposição e deu ótimos sinais. O primeiro gol não demorou a sair, com Danilo Pereira, aos dez minutos, após linda assistência de Álvaro Montoro. Depois disso, impressionou o número de chances desperdiçadas.

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Claras, foram duas com Arthur Cabral, cara a cara com o goleiro Espinoza — sendo uma em que não alcançou a bola e o zagueiro tirou em cima da linha —, e uma com Vitinho, que, dentro da pequena área, chutou por cima. O Cienciano, por sua vez. pouco se preocupou em atacar. O Botafogo ainda teve um gol anulado na primeira etapa, marcado por Danilo, devido a toque no braço.

Danilo, do Botafogo, durante partida contra o Cienciano pela Copa Sul-Americana
Danilo, do Botafogo, durante partida contra o Cienciano pela Copa Sul-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Desânimo

A frustração tomou conta do Botafogo logo aos três minutos da segunda etapa, quando o árbitro paraguaio Juan Benítez, após chamado do VAR, retirou o pênalti marcado em Alex Telles por falta na origem da jogada. Este foi o marco do fim do jogo tamanha irritação com a equipe de arbitragem.

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Depois do lance, que causou paralisação por cerca de cinco minutos, o Botafogo acabou. Foram poucos os lances de perigo e muitos os erros no meio-campo. A torcida, inclusive, não poupou os destaques Medina e Danilo de vaias no Nilton Santos. O coletivo, mais uma vez, criou muito, mas extraiu pouco de onde mais era esperado. Fim de sonho para o Alvinegro, que agora tem apenas o Brasileirão até o fim do ano.

Arbitragem de Botafogo e Cienciano chama artenção dos torcedores
Arbitragem de Botafogo e Cienciano chama artenção dos torcedores (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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